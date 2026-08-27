Експрезидента Вірменії Кочаряна, підозрюваного в корупції, заарештували на два місяці

Про це повідомила у четвер, 27 серпня, Вірменська служба Радіо Свобода.

Сам Кочарян на момент ухвалення рішення перебував у лікарні. Ввечері 26 серпня його спочатку доставили до суду, але потім повернули до медичного закладу, і засідання продовжилося без нього.

Реклама

Антикорупційний суд заарештував Роберта Кочаряна на два місяці.

27 серпня вдень адвокат Кочаряна оголосив, що експрезидента вже виписали з лікарні та перевели до СІЗО. Також адвокат заявив, що наполягатиме на тому, щоб Кочарян перебував під постійним наглядом медиків «хоча б кілька днів», — мовляв, лише два тижні тому йому зробили операцію, «а місяць після неї вважається періодом ризику».

Колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна та його старшого сина Седрака затримали 25 серпня, на тлі масштабних обшуків у межах розслідування корупційних злочинів.

Вірменська служба Радіо Свобода нагадала, що з 2018 року Кочаряна вже тричі заарештовували за звинуваченням у поваленні конституційного ладу. Цього разу йдеться про зловживання службовим становищем, одержання хабарів у великих розмірах та відмивання грошей.

У липні 2018 року Кочаряну висували обвинувачення в насильницькому поваленні конституційного ладу в 2008 році. Його допитали в межах кримінальної справи про вбивства на акціях протесту опозиції 1 березня 2008 року і заарештували за рішенням суду. Проте у серпні того самого року Апеляційний суд задовольнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна, скасував рішення суду першої інстанції та звільнив експрезидента з-під варти.