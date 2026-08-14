Винищувачі НАТО збили безпілотник у небі над Латвією

Винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів до Латвії (Фото: NBS / X)

У ніч на п’ятницю, 14 серпня, винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір Латвії.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії в X.

Представниця Об'єднаного штабу армії Латвії Івета Берзіня уточнила, що безпілотник, який залетів у повітряний простір Латвії, було збито в Балському краї над Ругаї, повідомляє Delfi.

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За словами Берзіні, наразі експерти обстежують територію, де впав БПЛА.

Видання зазначає, що БПЛА було збито на великій висоті, тому його уламки можуть бути розкидані на значній території.

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Раніше в армії Латвії повідомили, що безпілотник залетів у повітряний простір країни внаслідок російської радіоелектронної боротьби.

Для реагування на загрозу в повітря підняли винищувачі НАТО, які беруть участь у місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

8 червня в Латвії винищувачі НАТО вперше збили безпілотник, що увійшов у повітряний простір країни.

Під час масованої атаки на Україну ввечері 10 серпня у повітряний простір Молдови залетів безпілотник з Одеської області. Міністерство оборони Молдови заявило, що характеристики об'єкта схожі на російський дрон Герань-3.