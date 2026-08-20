Румунські F-16 знищили морський безпілотник біля Констанци

20 серпня, 16:05
Румунські винищувачі F-16 уразили морський безпілотник у Чорному морі (Фото: REUTERS / Jana Rodenbusch)

Румунські винищувачі F-16 уразили морський безпілотник у Чорному морі (Фото: REUTERS / Jana Rodenbusch)

Два винищувачі F-16 румунських Військово-повітряних сил у четвер, 20 серпня, відреагували на появу невеликого морського безпілотника у виключній економічній зоні країни.

Дрон фіксували приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци, поблизу газової платформи Neptun Alpha. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Один із літаків взяв ціль на супровід і відкрив по ній вогонь з бортової гармати — апарат було уражено.

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Про дрейфуючий морський безпілотник близько 06:28 повідомив екіпаж комерційного судна.

До місця, де перебуває апарат, прямує корабель берегової охорони з групою піротехніків (EOD) Військово-морських сил Румунії на борту — фахівці мають провести перевірку. У Міноборони зазначили, що операція триває, а подробиці оприлюднять пізніше.

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У ніч проти 20 серпня, під час масованої атаки Росії на Україну, безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії і невдовзі впав у незаселеній місцевості повіту Тулча.

Раніше, 14 серпня, на пляжі румунського курорту Костінешть виявили фрагмент невідомого дрона — доступ туристів до частини узбережжя тоді обмежили.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Чорне море Безпілотник Румунія

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