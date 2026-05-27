На острові в Нідерландах дрони з тепловізорами виловлюватимуть бездомних котів через загрозу птахам

На нідерландському острові Схирмонніког планують виловити бездомних котів, яких там налічують близько 70, за допомогою дронів і штучного інтелекту через загрозу для місцевої екосистеми.

Про це у середу, 27 травня, пише NOS.

Вважається, що тварини становлять загрозу для рідкісних птахів і кроликів, які мешкають на острові, тому після вилову котів перевозитимуть на материкову частину країни, зазначили там.

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У національному парку Схірмонніког пояснили, що сучасні технології та штучний інтелект допомагають точніше визначати, чи зафіксований об'єкт є котом, а не іншою твариною — наприклад, кроликом, щуром чи зайцем.

Ініціатива не викликала значного спротиву навіть серед зоозахисників. Представники організації Zwerfkatten Nederland раніше заявляли, що бездомні коти на острові мають важкі умови для життя через нестачу їжі та укриттів у відкритій місцевості.

Крім того, коти полюють на рідкісних птахів і конкурують із хижими птахами за здобич, зокрема за мишей. Саме тому подібні кампанії з вилову вже проводили на інших островах, зокрема на Текселі.

На Схірмоннікозі котів уже намагалися відловлювати у 2022 році за допомогою пасток із приманкою. У 2023 і 2024 роках таким способом вдалося спіймати 69 тварин, однак наприкінці 2024 року камери знову зафіксували десятки бездомних котів.