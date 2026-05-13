Аеропорт Вільнюса закривали через «гібридну атаку» з боку Білорусі (Фото: Elta)

Через гібридну атаку з боку Білорусі вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт.

Про це повідомляє Delfi.

Уточнюється, що о 02:16 через гібридну атаку з боку Білорусі проти Литви було закрито Вільнюський аеропорт.

У повідомленні литовського аеропорту йдеться, що фіксувалися навігаційні сліди, характерні для метеозондів.

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Уже за годину, 03:16, обмеження було знято й аеропорт відкрився. Обмеження торкнулися двох рейсів і доставили незручності 128 пасажирам.

Один літак було направлено до Копенгагена, другий рейс було скасовано, уточнює видання.