Аеропорт Вільнюса закривали через гібридну атаку з боку Білорусі
Аеропорт Вільнюса закривали через «гібридну атаку» з боку Білорусі (Фото: Elta)
Через гібридну атаку з боку Білорусі вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт.
Про це повідомляє Delfi.
Уточнюється, що о 02:16 через гібридну атаку з боку Білорусі проти Литви було закрито Вільнюський аеропорт.
У повідомленні литовського аеропорту йдеться, що фіксувалися навігаційні сліди, характерні для метеозондів.
Уже за годину, 03:16, обмеження було знято й аеропорт відкрився. Обмеження торкнулися двох рейсів і доставили незручності 128 пасажирам.
Один літак було направлено до Копенгагена, другий рейс було скасовано, уточнює видання.
Через збої в ротації літаків можуть бути окремі запізнення 13 травня.
10 квітня в Литві Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні метеозонди.
20 листопада 2025 року Вільнюський аеропорт закрив повітряний простір після того, як поблизу нього зафіксували невідому повітряну кулю.
9 грудня Литва оголосила надзвичайний стан по всій країні через контрабандні повітряні кулі з Білорусі, що створюють загрозу національній безпеці та цивільній авіації.