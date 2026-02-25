Орбан заявив, що відправить військових охороняти угорські енергооб'єкти «від української загрози»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що побоюється дй України, але жодної конкретики не надав (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Про це повідомило HVG у середу, 25 лютого.

Про необхідність посилити захист Орбан заявив під час скликаного ним засідання Ради оборони. Відповідне відео він виклав на своїй сторінці у Facebook і, як зауважує видання, згадував на засіданні «українську загрозу», хоча якихось конкретних деталей на підтвердження своїх слів не наводив.

Реклама

Зокрема Орбан стверджував, що український уряд, який нібито вже хотів тиснути на Угорщину та Словаччину «за допомогою нафтової блокади», на цьому не зупиниться.

«Готуються подальші дії для порушення роботи угорської енергосистеми», — заявив Орбан. І наголосив, що його уряд «розгорне солдатів поблизу енергетичних об'єктів та необхідні засоби для запобігання нападам».

Поліція, за словами Орбана, патрулюватиме «райони навколо визначених електростанцій, розподільчих станцій та центрів управління в посиленому режимі».

Складається враження, що Віктор Орбан має на увазі фізичний напад або серйозно боїться небезпеки такого нападу, підсумовує HVG. Водночас журналісти зазначають, що жодних подробиць щодо таких побоювань Орбан так і не озвучив.

Ще Орбан заявив, що наказав заборонити польоти дронів у повіті Саболч-Сатмар-Берег. Промову він закінчив вигуком: «Угорщину не можна шантажувати!».

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку.

18 лютого очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна призупинила постачання дизельного пального в Україну — доти, доки не буде відновлено подачу нафти через Дружбу.

21 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання аварійної електроенергії Україні. Згодом із аналогічною заявою виступив і угорський прем'єр Віктор Орбан.

Також Орбан випустив агітаційне відео, у якому критикував президента України Володимира Зеленського і закидав Києву «втручанні у вибори».

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року, і вони можуть покласти край багаторічному перебуванню Віктора Орбана на чолі угорського уряду.