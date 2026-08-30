В Угорщині п’яний чоловік викрав літак і попрямував до АЕС: у небо підняли винищувачі

Зловмисник здійснив аварійну посадку в полі та був затриманий (Фото: HVG)

В Угорщині правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння викрав легкомоторний літак Cessna 172 з аеропорту міста Калоча.

Через наближення повітряного судна до атомної електростанції Пакш Збройні сили Угорщини підняли по тривозі пару винищувачів JAS 39 Gripen, повідомив міністр оборони Угорщини Ромулюш-Рушин Шенді та місцеві ЗМІ.

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Оскільки навколо АЕС діє безпольотна зона — заборонено рух цивільної авіації в радіусі 3 км на висоті нижче 6000 м, військові радари негайно зафіксували порушення, а в небо підняли патрульну пару винищувачів Gripen.

Політ тривав лише кілька хвилин і завершився аварійною посадкою на кукурудзяному полі поблизу села Герєн. Під час торкання землі в літака зламалося шасі, і він зупинився, нахилившись на крило. Угорські винищувачі виявили місце падіння та залишалися в повітрі до прибуття гелікоптера й наземних рятувальників.

Після невдалої посадки викрадач залишив літак і вийшов на автошлях, де спробував заволодіти автомобілем водія, який зупинився йому допомогти. Втім, автовласник завадив угону, а за декілька хвилин зловмисника затримала поліція.

За інформацією правоохоронців, затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння, також перевіряється вживання ним інших речовин. За наявними даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція взяла чоловіка під варту та ініціювала його арешт.