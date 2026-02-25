Можливе викрадення з вимогою $10 млн викупу: поліція Індонезії повідомила деталі зникнення українця Ігоря Комарова на Балі

Українець Ігор Комаров разом з блогеркою Євою Мішаловою на Балі, 14 лютого 2026 року (Фото: yeva_mishalova/ Instagram)

Поліція Індонезії розслідує зникнення 28-річного українця Ігоря Комарова під час відпустки на Балі та досліджує правдивість поширеного у Мережі відео, на якому чоловік просить заплатити за нього $10 млн викупу. Про це пише індонезійське видання Kompas .

За даними слідства, Комаров, ймовірно, зник, коли пізно увечері катався разом із двома друзями на мотоциклах. Один з друзів вирвався вперед, а коли озирнувся, то не побачив Комарова та ще одного чоловіка. Повернувшись, він знайшов лише речі жертви, зокрема мобільний телефон, сумку й гаманець, розповіли у поліції Індонезії.

Реклама

За словами друга Комарова, інцидент трапився в районі селища Джимбаран на півдні Балі приблизно 15 лютого. Поліція опитала десятьох свідків.

Наразі правоохоронці з’ясовують, чи справжнє відео, на якому Комаров з тілесними ушкодженнями заявляє про побиття та катування. Він просить заплатити за нього викуп у сумі $10 млн.

Поліція не змогла встановити місце, де було знято відео. Індонезійські правоохоронці також не підтвердили, що Комаров є сином впливової фігури у кримінальних колах міста Дніпро.

«Що нам відомо, так це те, що особа, про яку повідомляється, є іноземним громадянином», — сказав речник поліції, додавши, що влада зацікавлена у якнайшвидшому розкритті справи задля збереження іміджу Балі як безпечного туристичного напрямку.

Раніше у Мережі з’явилося відео, на якому Комаров з синцями на обличчі заявляє про викрадення і побиття. Він просив заплатити за нього викуп, інакше викрадачі погрожують його вбити.

Telegram-пабліки також писали, що Комаров нібито є сином впливового кримінального злочинця з Дніпра. Повідомлялося, що разом з Комаровим було викрадено його друга Єрмака Петровського, але тому нібито вдалося втекти.