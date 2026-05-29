Країна-агресор Росія запустила багатомільярдну програму для пошуку технологій продовження життя на тлі старіння диктатора Путіна. Про це пише The Wall Street Journal 28 травня.

Як зазначає WSJ, 73-річний Путін, як і багато мільярдерів з Кремнієвої долини, давно захоплюється дослідженнями в галузі боротьби зі старінням. Однак у Росії прагнення диктатора зупинити старіння стало «державним пріоритетом» із використанням таких методів, як трансплантація органів, вирощування органів у свинях і вплив наднизьких температур, ідеться в матеріалі.

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Минулого місяця уряд РФ оголосив, що вчені розробляють генну терапію, спрямовану на сповільнення клітинного старіння, в рамках путінської ініціативи з продовження життя вартістю 26 млрд доларів.

У 2024 році Путін представив національну ініціативу з довголіття, яка нібито може врятувати 175 тисяч життів до кінця десятиліття — WSJ зазначає, що ця цифра приблизно збігалася з незалежними оцінками втрат країни-агресора під час війни проти України.

Як пише WSJ, призначені Путіним вчені зосередилися на технологіях біодруку живих тканин і ксенотрансплантації. Російські вчені стверджують, що їм вдалося методом біодруку створити людську хрящову тканину і щитовидну залозу миші, а трансплантацію людських органів, можливо, вдасться здійснити до 2030 року. Аналогічні терміни країна-агресор називає і для вирощування органів всередині мініпігів.

Газета зазначає, що ініціативу зі збільшення тривалості життя очолюють дочка Путіна Марія Воронцова і фізик Михайло Ковальчук. Ковальчук є братом близького соратника Путіна, банкіра Юрія Ковальчука, і став «інтелектуальним архітектором» програми, ідеться в матеріалі. Він стверджує, що завдяки науковим досягненням люди скоро зможуть нескінченно відновлювати і замінювати частини тіла.

У 2015 році Ковальчук заявив, що Захід рухається до створення керованих «людей-слуг» з обмеженою самосвідомістю, а пізніше звинувачував США в поширенні COVID-19. Також Ковальчук публічно хвалив радянський фільм 1968 року Мертвий сезон, у якому ЦРУ вступає у змову з колишніми нацистськими лікарями для контролю над людством. Путін стверджував, що цей фільм надихнув його вступити в КДБ.

Газета також згадує в матеріалі Володимира Хавінсона, якого російські ЗМІ прозвали «геронтологом Путіна». Той просував омолоджувальні терапії на основі пептидів, отриманих із телячих тканин. Путін вручив Хавінсону одну з найвищих державних нагород у РФ за досягнення в медицині. Той же заявляв, що хоче продовжити життя диктатора, а людині за Біблією судилося жити до 120 років. Хавінсон помер 2024 року у віці 77 років.

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WSJ звертає увагу, що, на відміну від аналогічних досліджень, які фінансують засновник Amazon і Blue Origin Джефф Безос або гендиректор OpenAI Сем Альтман, російські дослідження не дійшли до провідних міжнародних журналів, і практично жодних наукових публікацій від росіян на цю тему не було.

Журналісти поспілкувалися з російським вченим Олександром Островським, якого називають піонером біодруку в країні і який покинув РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він заявив, що наукою неможливо займатися в ізоляції (в умовах західних санкцій проти РФ), а оточення Путіна, «імовірно, говорить те, що він хоче почути, щоб забезпечити фінансування».

WSJ називає і Хавінсона, і Ковальчука висококваліфікованими вченими, попри їхній «нетрадиційний підхід», однак пише, що Путін також цікавиться менш науковими теоріями. У 2018 році він порадив тодішньому канцлеру Австрії Себастьяну Курцу спробувати кріокамеру, де тіло піддається впливу температур до -112 градусів за Цельсієм. Курц пізніше згадував, як його здивувала натхненна розповідь Путіна про переваги кріозаморозки.

Як зазначає WSJ, хоча Путін десятиліттями створював собі образ «нестаріючого силача», «за показною мужністю ховається правитель, надзвичайно стурбований фізичною деградацією».

«Під час пандемії COVID-19 Путін ввів складні карантинні протоколи, включно з дезінфекційними тунелями та тривалою ізоляцією для відвідувачів. Його знамениті довгі столи стали символами як політичної дистанції, так і гермофобії», — ідеться в матеріалі.

У російських і західних ЗМІ також циркулювала інформація про можливі косметичні процедури, яких зазнав російський диктатор. WSJ додає, що більшості найближчих союзників і помічників Путіна теж за 70 років, а «смерть, на відміну від виборів, залишається складною проблемою навіть для Кремля».

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Під час зустрічі Путіна і глави КНР Сі Цзіньпіпа у вересні 2025 року мікрофон випадково зафіксував їхню розмову, в якій вони обговорювали біотехнології та безсмертя.

Перекладач, імовірно, передав слова Путіна, сказавши мандаринською мовою: «З розвитком біотехнологій людські органи можна постійно трансплантувати, і люди можуть жити дедалі молодше й молодше, і навіть досягти безсмертя».