За перші два тижні серпня росіяни зняли з банків майже $3,4 млрд (286,4 млрд рублів). Це рекордний відтік готівки на тлі посилення українських атак безпілотників і побоювань, що Кремль може почати вилучати банківські вклади для фінансування війни.

Про це у вівторок, 18 серпня, пише The Washington Post з посиланням на дані Центрального банку Росії.

У липні з банківської системи країни-агресора було вилучено 7,3 млрд доларів, а в червні — понад 4,5 млрд доларів.

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Загальний обсяг коштів, виведених із банків цього року, може майже вдвічі перевищити суму, яку росіяни забрали з банків у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вважає топменеджер Сбербанку Росії Тарас Скворцов.

За словами Скворцова та колишнього високопоставленого російського чиновника у фінансовій сфері, відтік коштів створює проблеми з ліквідністю та посилює навантаження на фінансовий сектор, який і без того потерпає від зростання проблемних боргів після кредитного буму, організованого урядом для нарощування військового виробництва.

«Безпілотники літають. Щось горить. Нервозність зростає. І, можливо, спрацьовує життєва мудрість людей: їм потрібно мати готівку під подушкою, а не десь у банках, звідки її можуть ніколи не повернути», — сказав колишній фінансовий чиновник, який говорив на умовах анонімності через чутливість теми.

«Для деяких банків це справді проблема. Вони цього не очікували, вклали всю готівку в інші активи, а люди приходять і щомісяця забирають по пів трильйона рублів», — додав він.

Колишня радниця Центрального банку Росії Олександра Прокопенко заявила, що відтік коштів свідчить про поглиблення страху серед населення.

«Це означає, що люди не довіряють російській банківській системі або фінансовій системі загалом. Усе це є наслідком побоювань, що уряд щось зробить із банківською системою, зокрема може націоналізувати вклади», — сказала Прокопенко.

Вона вважає, що така націоналізація малоймовірна, однак додала: «Я б не виключала, що влада може запровадити обмеження на зняття коштів».

Загальна сума коштів, вилучених із банків цього року, вже перевищила $24,7 млрд (2 трлн рублів), які росіяни забрали в перший рік після вторгнення в лютому 2022 року.

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WP зазначає, що великі компанії також виводять гроші з країни, побоюючись конфіскацій. У другому кварталі 2026 року за кордон було виведено понад $9,4 млрд. Водночас, за даними російської прокуратури, лише минулого року на користь держави було вилучено активів на $51,5 млрд.

У червні держава забрала активи на $7,6 млрд (550 млрд рублів), пов’язані із засновником Русагро Вадимом Мошковичем, якого затримали та звинуватили у шахрайстві в особливо великому розмірі. Це стало найбільшим вилученням активів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Активів також позбулися колишній власник московського аеропорту Домодєдово Дмитро Каменщик і Костянтин Струков, який контролював одне з найбільших золотодобувних підприємств країни.

За словами джерел видання, основним каналом виведення коштів стало відкриття брокерських рахунків у Казахстані, Киргизстані та Вірменії.

Показником того, наскільки чутливою для Кремля стає ситуація з фінансами Росії, стало звільнення головного економіста ВЕБ Андрія Клепача — однієї з найбільших державних фінансових установ країни. Перед цим він заявив, що Росія не зможе перемогти Україну у війні на виснаження, поки Київ підтримує Захід.

«Ми не переможемо у цьому змаганні на виснаження, — сказав Клепач у презентації, яку зробив у травні та яка минулого тижня потрапила у ЗМІ. — Ми перебуваємо в ілюзії, що все [в Україні] розвалиться. Цього не сталося і не станеться. Тим часом наші витрати зростають».

17 серпня Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що росіяни різко наростили перекази коштів на рахунки іноземних брокерів, намагаючись вивести капітал із країни, перш ніж це стане неможливим.