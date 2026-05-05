Парламент Румунії відправив уряд Боложана у відставку

Парламент Румунії проголосував за відставку уряду Іліє Боложана з Націонал-ліберальної партії, повідомляє The Guardian.

За вотум недовіри проголосували 281 депутат та сенатор при необхідних 233, проти виступили лише четверо.

Представники правлячої коаліції, включно з НЛП, Союзом за порятунок Румунії та Демократичним союзом угорців Румунії, були присутні, але участі у голосуванні не брали.

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Ініціатором відставки став документ Стоп плану Боложана з руйнування економіки, зубожіння населення та шахрайського продажу державного надбання, поданий Соціал-демократичною партією, Альянсом за об'єднання румунів та фракцією Мир — Румунія понад усе.

Автори документа звинуватили уряд у заходах жорсткої економії, що знизили рівень життя громадян, та висловили побоювання щодо можливого продажу стратегічних державних активів іноземним компаніям.

Підготовку для розробки вотуму недовіри уряду Іліє Болояна готували ще наприкінці квітня.

20 квітня Bloomberg писав, що Соціал-демократична партія, яка є найбільшою партією в правлячій коаліції Румунії, попередила, що виведе своїх міністрів з уряду, посиливши тиск на Іліє Болояна, аби змусити його піти у відставку, та наблизивши чотирипартійну проєвропейську коаліцію до розпаду.

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Прем'єр своєю чергою відхилив ультиматум, заявивши, що готовий керувати урядом меншості та шукати ширшої підтримки серед парламентських політичних сил.

Як повідомляло агентство, соціал-демократи розкритикували політику жорсткої економії Болояна, заявивши, що вона посилила соціальну напругу.