Фінляндія профінансує закупівлю електростанцій для України на €28,5 млн

Фінляндія виділить близько €28,5 млн з фондів співпраці в галузі розвитку на відновлення українського енергетичного сектору, що постраждав від війни. Зокрема, йдеться про постачання електростанцій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Фінляндії у четвер, 13 серпня.

Як йдеться в пресрелізі, загальна вартість технологій електростанцій становить €46,5 млн. Решту проєкту Україна фінансує самостійно.

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МЗС зазначає, що постачальником обрали компанію Wärtsilä Finland Oy. Електростанції виготовляють у Ваасі, що водночас сприяє розвитку фінської зайнятості, експертизи та експорту.

Зовнішньополітичне відомство повідомило, що українська державна компанія Укрнафта закуповує електростанції для забезпечення електропостачання країни. МЗС підкреслило, що надійне енергопостачання є життєво важливим, особливо взимку, коли удари РФ по енергетичній інфраструктурі ускладнюють повсякденне життя українців.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо, проєкт поєднує підтримку України з боку Фінляндії з перевагами фінських технологій.

«Фінляндія має енергетичний досвід світового рівня, який необхідний Україні для відновлення. Чудово, що фінські технології та фінські працівники беруть участь у зміцненні енергетичного забезпечення України. Водночас цей проєкт сприяє розвитку фінського експорту та зайнятості», — сказав Тавіо.

Фінансування проєкту з боку Фінляндії надається через Фінсько-український інвестиційний фонд (FUIF). Його мета — підтримка державних інвестицій України шляхом використання фінських технологій, ноу-хау та послуг.

Фінансування з боку Фінляндії спрямують на покриття процентних витрат та погашення основної суми інвестиційного кредиту, отриманого Україною. Агентство експортних гарантій Finnvera надає 100-відсоткову гарантію за цією позикою.

У липні 2026 року Швеція додатково внесла до Фонду підтримки енергетики України €124,1 млн, збільшивши загальний свій внесок до понад €386 млн.