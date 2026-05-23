Новоросійськ атакували безпілотники, повідомляється про пожежу на нафтобазі

Пожежа у Новоросійську у ніч проти 23 травня (Фото: Exilenova+/Telegram)

У ніч проти суботи, 23 травня, у місті Новоросійськ Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території нафтобази .

Про це Telegram повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю.

За інформацією росіян пожежа нібито спалахнула внаслідок «падіння уламків БПЛА».

«Постраждалих немає. Загорілося кілька технічних та адміністративних будівель. Також уламки безпілотників впали на території паливного термінала», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтовому терміналі Грушова.

Нафтовий термінал Грушова належить ВАТ Чорномортранснефть, яке входить до складу ВАТ Транснефть. Це найбільше нафтосховище на Кавказі. База включає підземні та наземні резервуари загальною місткістю близько 1,2 млн тонн нафтопродуктів.

Вночі 6 квітня Telegram-канали повідомили, що у Новоросійську було атаковано нафтовий термінал Шесхарис.

Згодом командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що там також був уражений російський фрегат Адмірал Макаров.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України завдали успішних ударів по нафтовому терміналу Шесхарис у Новоросійську. Генштаб заявив, що на території терміналу виникла масштабна пожежа.

За даними джерел NV в СБУ, унаслідок удару пошкоджено шість із семи нафтоналивних стендерів, через які здійснюється навантаження і розвантаження нафти з танкерів. Також зафіксовано влучання по наземній інфраструктурі термінала: під удар потрапили вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти, а в місцях влучання виникли масштабні пожежі.