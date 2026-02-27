У російському Бєлгороді лунають вибухи, у місті частково зникли світло, вода та тепло

У російському Бєлгороді у ніч проти 27 лютого пролунала серія вибухів (Фото: Exilenova+/Telegram)

У ніч проти п’ятниці, 27 лютого, у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів . Після удару в місті фіксують перебої зі світлом, водою та теплопостачанням.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Shot.

За словами місцевих жителів, в місті пролунало близько 20 гучних вибухів, а у небі було видно яскраві спалахи.

За попередньою інформацією, під ударом була Бєлгородська ТЕЦ.

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Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що місто зазнало «масованого ракетного обстрілу». За його словами, завдано «серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури».

«В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби», — написав він.

23 лютого повідомлялося, що в Бєлгороді після серії вибухів частково зникли світло, вода та тепло. Тоді, згідно з повідомленнями російських Telegram-каналів, була атакована електропідстанція Фрунзенська.