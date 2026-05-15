У Брянську, Рязані і Єйську пролунали вибухи, біля військового аеродрому здійнявся дим

У Росії ввечері повідомляють про вибухи одразу в кількох регіонах. Місцеві жителі Єйська заявляють, що з боку військового аеродрому підіймається дим.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Також місцеві жителі Єйська заявляють, що з боку військового аеродрому підіймається дим. На цьому аеродромі дислокується 859-й Центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ.

Реклама

Крім того, у Рязані місцеві канали повідомляють про так званий «нафтовий дощ». Також є повідомлення про роботу засобів радіоелектронної боротьби.