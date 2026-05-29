В окупованому Алчевську пролунали вибухи на АЗС, у Волгограді, ймовірно, атакований НПЗ

29 травня, 01:32
У Волгограді, ймовірно, уражений НПЗ (Фото: @exilenova_plus)

У Волгограді, ймовірно, уражений НПЗ (Фото: @exilenova_plus)

У ніч проти 29 травня в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області та російському Волгограді повідомили про вибухи.

Оновлено 06:16

Крім того, в Ярославській області РФ заявили про атаку безпілотників, повідомив губернатор регіону Михайло Євраєв.

За його словами, через атаку дронів перекрили рух транспорту з Ярославля в напрямку Москви.

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Росавіація також повідомила про тимчасове призупинення роботи аеропорту Ярославля.

Про це повідомляють пабліки.

За попередніми даними, вибухи сталися в районі автозаправної станції. У мережі також поширюються повідомлення про пожежу після інциденту.

Крім того, вибухи цієї ночі повідомляли й жителі російського Волгограда. Місцеві Telegram-канали писали про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони, ймовірно, уражений НПЗ.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Алчевськ Війна Росії проти України удари по території РФ удари по російських НПЗ

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