В окупованому Алчевську пролунали вибухи на АЗС, у Волгограді, ймовірно, атакований НПЗ

У ніч проти 29 травня в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області та російському Волгограді повідомили про вибухи.

Оновлено 06:16

Крім того, в Ярославській області РФ заявили про атаку безпілотників, повідомив губернатор регіону Михайло Євраєв.

За його словами, через атаку дронів перекрили рух транспорту з Ярославля в напрямку Москви.

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Росавіація також повідомила про тимчасове призупинення роботи аеропорту Ярославля.

Про це повідомляють пабліки.



За попередніми даними, вибухи сталися в районі автозаправної станції. У мережі також поширюються повідомлення про пожежу після інциденту.

Крім того, вибухи цієї ночі повідомляли й жителі російського Волгограда. Місцеві Telegram-канали писали про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони, ймовірно, уражений НПЗ.