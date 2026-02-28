У Краснодарському краї внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на НПЗ

Ввечері п’ятниці, 27 лютого, у Краснодарському краї внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Про це у Telegram повідомив Оперативний штаб регіону.

За інформацією росіян, «загоряння» на нафтопереробному заводі у станиці Новоминській Канівського району сталося нібито «через падіння уламків БПЛА».

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«Горить один з резервуарів і прилегла до нього територія на площі 150 кв. м», — йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучено 13 одиниць техніки та 39 осіб.

17 лютого повідомлялося, що безпілотники Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України вдруге за останній місяць завдали удару по інфраструктурі нафтового терміналу Таманьнефтегаз у Краснодарському краї.

Попередня атака на термінал відбулася 22 січня 2026 року. Тоді його так само атакували безпілотники СБУ.

За даними Генштабу ЗСУ, після атаки на території об'єкта спалахнула пожежа на площі близько 6 200 м². Унаслідок удару по нафтовому терміналу зазнали пошкоджень три резервуари об'ємом по 10 000 м³. Орієнтовні збитки склали близько 50 млн доларів.