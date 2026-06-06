В російському Усть-Лабінську лунають вибухи, повідомляється про атаку БПЛА на місцеву нафтобазу

Пожежа в Усть-Лабінську Краснодарського краю РФ вранці 6 червня (Фото: Кадр з відео/Exilenova+/Telegram)

У ніч проти суботи, 6 червня, російське місто Усть-Лабінськ, що у Краснодарському краї, атакували безпілотники .

Про атаку безпілотників та пожежу на місці удару повідомляє російське видання Astra.

Місцева влада інформацію про атаку поки не коментувала.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що дрони уразили місцеву нафтобазу.

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30 травня Служба безпеки України уразила нафтобазу Армавір у Краснодарському краї РФ. Повідомлялося, що на місці атаки спалахнула пожежа.

27 травня підрозділи Сил оборони уразили Туапсинський нафтопереробний завод (Краснодарський край РФ). Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства.

Це щонайменше пʼята атака на завод цієї весни. У ніч проти 27 травня мешканці Туапсе повідомляли про вибухи. Моменти атак потрапили на відео з камер читачів Astra. OSINT-аналіз показав, що атака, ймовірно, знову була спрямована на НПЗ.