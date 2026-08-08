У російському Геленджику пролунали вибухи, влада закрила пляжі через загрозу БпЛА — відео
Дим у місті Геленджик Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА, 8 серпня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)
У місті Геленджик Краснодарського краю РФ у суботу, 8 серпня, пролунали потужні вибухи, після чого виникла пожежа.
Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що російське місто перебуває під атакою дронів Сил оборони України.
У Краснодарському краї оголосили загрозу БпЛА. Влада російського регіону зупинила роботу пляжів на курорті, а також у Кабардинському та Дивноморському сільських округах, пише російське агентство Интерфакс.
Telegram-канал Кримський вітер пише, що у Геленджику горить судно, у порту видно дим.
Вночі 8 серпня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї, а також Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Обидва підприємства залучені до забезпечення армії країни-агресора, повідомляв Генштаб ЗСУ.
3 серпня влада Краснодарського краю РФ заявляла про загибель семи людей на пляжі у селі Архіпово-Осіповка, що входить до складу міста-курорту Геленджик. Внаслідок роботи російської ППО на територію пляжу увпали уламки БпЛА.