Дим у місті Геленджик Краснодарського краю РФ після атаки БпЛА, 8 серпня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У місті Геленджик Краснодарського краю РФ у суботу, 8 серпня, пролунали потужні вибухи, після чого виникла пожежа.

Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що російське місто перебуває під атакою дронів Сил оборони України.

У Краснодарському краї оголосили загрозу БпЛА. Влада російського регіону зупинила роботу пляжів на курорті, а також у Кабардинському та Дивноморському сільських округах, пише російське агентство Интерфакс.

Реклама

Telegram-канал Кримський вітер пише, що у Геленджику горить судно, у порту видно дим.

Вночі 8 серпня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї, а також Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Обидва підприємства залучені до забезпечення армії країни-агресора, повідомляв Генштаб ЗСУ.

3 серпня влада Краснодарського краю РФ заявляла про загибель семи людей на пляжі у селі Архіпово-Осіповка, що входить до складу міста-курорту Геленджик. Внаслідок роботи російської ППО на територію пляжу увпали уламки БпЛА.