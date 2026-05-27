Уранці 27 травня в російському Таганрозі було чути вибухи, пізніше на території авіазаводу сталася пожежа, повідомляють OSINT-аналітики з Astra .

Згідно з аналізом кадрів від очевидців, дим піднімається на території авіаційного ремонтного заводу 325. Кадри знято приблизно на відстані близько 2.8 км від підприємства.

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Авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ 325 АРЗ — це авіаремонтне підприємство, розташоване в Таганрозі.

Завод перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу, США та України через повномасштабне вторгнення. Поруч також розташований 352 авіазавод. Чи пошкоджені самі заводи, невідомо.

Аналітики зазначають, що раніше це підприємство вже атакували у грудні 2024 року.

У ніч на 27 травня в низці російських міст і тимчасово окупованому Донецьку повідомили про вибухи й атаку безпілотників.