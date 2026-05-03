В Австрії внаслідок вибуху «військового артефакту» у багатті були поранені п’ятеро дітей

«Військовий артефакт» вибухнув під багаттям, біля якого перебували діти (Фото: timmossholder via pixabay.com)

П'ятеро дітей віком від 10 до 14 років отримали поранення внаслідок вибуху "військового артефакту" під багаттям увечері 2 травня на півночі Австрії.

Про це 3 травня повідомило агентство Reuters із посиланням на австрійську поліцію.

Зазначається, що постраждалі діти були частиною групи, яка приїхала з іншої частини тієї ж землі Верхня Австрія в в район села Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт, де часто організовують табори молодіжних груп.

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Після вибуху поліція оглянула сусіднє вогнище та знайшла ще один предмет, що містив вибухівку, який вони також назвали «військовим артефактом». Для його знешкодження викликали фахівців зі спеціалізованого підрозділу.

«Наразі триває розслідування, щоб з’ясувати, як військові артефакти опинилися під багаттями», — повідомили в австрійській поліції.

Постраждалих дітей доставили до дитячої лікарні в сусідньому місті Лінц, наскільки серйозні травми вони отримали, поки що не повідомлялось.

Reuters зазначає, що в Австрії досі знаходять бомби часів Другої світової війни, зокрема під час земляних робіт для будівництва, але нещасні випадки трапляються рідко.

