В Австрії внаслідок вибуху «військового артефакту» у багатті були поранені п’ятеро дітей

3 травня, 18:44
«Військовий артефакт» вибухнув під багаттям, біля якого перебували діти (Фото: timmossholder via pixabay.com)

«Військовий артефакт» вибухнув під багаттям, біля якого перебували діти (Фото: timmossholder via pixabay.com)

П'ятеро дітей віком від 10 до 14 років отримали поранення внаслідок вибуху "військового артефакту" під багаттям увечері 2 травня на півночі Австрії.

Про це 3 травня повідомило агентство Reuters із посиланням на австрійську поліцію.

Зазначається, що постраждалі діти були частиною групи, яка приїхала з іншої частини тієї ж землі Верхня Австрія в в район села Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт, де часто організовують табори молодіжних груп.

Реклама

Читайте також:
У Німеччині евакуювали десяток тисяч жителів через бомбу Часів другої світової війни

Після вибуху поліція оглянула сусіднє вогнище та знайшла ще один предмет, що містив вибухівку, який вони також назвали «військовим артефактом». Для його знешкодження викликали фахівців зі спеціалізованого підрозділу.

«Наразі триває розслідування, щоб з’ясувати, як військові артефакти опинилися під багаттями», — повідомили в австрійській поліції.

Постраждалих дітей доставили до дитячої лікарні в сусідньому місті Лінц, наскільки серйозні травми вони отримали, поки що не повідомлялось.

Читайте також:
Нерозірваний снаряд вагою 500 кг. У Німеччині біля стадіону виявили авіабомбу часів Другої світової війни

Reuters зазначає, що в Австрії досі знаходять бомби часів Другої світової війни, зокрема під час земляних робіт для будівництва, але нещасні випадки трапляються рідко.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Австрія Друга світова війна Бомба Діти Вибух

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies