Ліквідація російського підполковника у Санкт-Петербурзі: під час вибуху загинув військовий із полку, який коїв воєнні злочини

Військовим, якого підірвали в Санкт-Петербурзі, виявився представник полку, що його ГУР звинувачувало у воєнних злочинах (Фото: Фонтанка)

Російський підполковник, підірваний у Санкт-Петербурзі , виявився військовим із вертолітного полку, який ГУР звинувачувало у воєнних злочинах.

Про це повідомляє Агентство. Новости.

Видання зазначає, що військовим, який загинув унаслідок вибуху автомобіля, ймовірно, був Сергій Сєчков.

Батько Сєчкова підтвердив виданню, що його син загинув унаслідок вибуху. За даними українського проєкту Миротворець, він служив у 332-му окремому гвардійському вертолітному Червонопрапорному полку. Українська розвідка називала військовослужбовців цього полку воєнними злочинцями.

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«Підірвали», — написав батько Сєчкова.

Згідно з витоками інформації, Сєчкову 43 роки, він родом із Рязані. Такі самі подробиці біографії напередодні наводило пропагандистське видання 78.ru; за його даними, загиблого звали Сергій С.

Також це ж видання повідомляло, що дружину загиблого, яка сама постраждала під час вибуху, звати Анна. Саме так звати дружину Сєчкова. За даними 78.ru, вона працює в пункті видачі замовлень, біля якого стався вибух.

Загиблий, як писав 78.ru, доповідав керівництву, що перебуває «у списках на ліквідацію».

Російське пропагандистське видання Фонтанка з посиланням на неназвані джерела стверджує, що бомбу нібито заклала 24-річна дівчина. Також у повідомленні йдеться, що кілька місяців тому з нею в месенджері зв’язалися «певні люди», однак Фонтанка не надала цьому доказів.

Також повідомляється, що підозрювана нібито приїхала з іншого міста, знайшла потрібний автомобіль і прикріпила бомбу до днища. Одразу після цього вона нібито вирушила до Пулково, а о 05:00 27 серпня дівчина полетіла до Туреччини.

У травні 2022 року ГУР України звинуватив військову частину, в якій, за даними Миротворця, служив Сєчков, у завданні ракетних і бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку.

27 серпня на Колпінському шосе в російському Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебували підполковник армії РФ та його дружина.