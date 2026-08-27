У російському Санкт-Петербурзі вибухнула автівка з військовим (Фото: Astra/Telegram)

На Колпінському шосе у російському Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль , у якому перебували підполковник армії РФ та його дружина.

Про це повідомив у четвер, 27 серпня, Telegram-канал Astra.

Військовий, за попередньою інформацією, загинув на місці, його дружину госпіталізували.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у автівці ймовірно спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху й чоловікові, й жінці відірвало ноги.

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За фактом «загоряння автомобіля» в Санкт-Петербурзі відкрито кримінальну справу (за якою саме статтею — у місцевому Слідчому комітеті не уточнили).

Telegram-канал 112 повідомив, що загиблий підполковник був військовим льотчиком.

1 серпня на Кудринській площі в центрі Москви пролунав вибух у ресторані Balzi Rossi. В ресторані проходила приватна вечірка, а бомбу, начинену металевими кульками, намагалась пронести жінка, яка загинула внаслідок вибуху. Загалом росЗМІ повідомляли про п’ятьох загиблих.

Згодом низка російських незалежних видань, як-от Важные истории та Новая газета, повідомили, що ціллю міг бути головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко. В Україні його судять за воєнні злочини, зокрема скоєні в Бучі Київської області.