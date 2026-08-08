Родичка головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка, Юлія Кирилова, могла померти від отриманих під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi поранень 1 серпня.

Про це пише російське видання Вёрстка.

Там зазначили, що Кирилова була дружиною Даніїла Кирилова, племінника генерала Чайка по лінії його дружини. У день вибуху пов’язані з російськими силовиками Telegram-канали оприлюднили попередні списки постраждалих, де фігурувала 30-річна «Юлія В.», додали у виданні.

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За інформацією з витоків баз даних, у липні Кирилловій виповнилося 30 років, а літера «В» може відповідати першій літері її по батькові. Повідомлялося, що жінку госпіталізували з «численними пораненнями грудної клітки та живота».

У виданні вважають, що дані державних реєстрів можуть свідчити про те, що Кирилова померла 4 серпня — через три дні після вибуху. Водночас до свого Telegram-акаунта вона востаннє заходила 31 липня, підкреслили там.

Кириллова також була родичкою іншої постраждалої внаслідок вибуху — Євдокії Кириллової.

Вибух у ресторані в центрі Москви — що відомо

Увечері 2 серпня на терасі ресторану Balzi Rossi в центрі Москви пролунав вибух.

Спочатку російські Telegram-канали повідомляли, що причиною вибуху став витік газу, але згодом у російському Національному антитерористичному комітеті заявили, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який принесла жінка. Вона, охоронець ресторану, який не пустив її всередину, та один із відвідувачів загинули на місці, а 21 людина отримала поранення.

Вранці 2 серпня стало відомо, що кількість загиблих зросла до п’яти, при цьому ще щонайменше шестеро осіб перебувають у тяжкому стані.

Російські ЗМІ повідомили, що мішенню вибуху в елітному московському ресторані міг бути головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, якого в Україні судять за воєнні злочини, зокрема в Бучі на Київщині.

Про те, що ціллю вибуху був Чайко, також заявили російський «воєнкор» Кирило Федоров і Telegram-канал Записки ветерана. Проросійський пропагандист Анатолій Шарій опублікував відео підготовки до святкування в закладі. На стіні за сценою було написано «Олександр 55» — саме стільки років виповнилося Чайку 27 липня.

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Точно невідомо, чи постраждав Чайко. Telegram-канал Новая площадь, що публікує кулуарні інсайди з РФ, писав, що Чайко живий: доказом може слугувати те, що він прочитав надіслане йому повідомлення в Telegram.