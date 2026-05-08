У Гаазі невідомий кинув бомбу в офіс партії D66 через поштову скриньку

У Гаазі невідомий кинув бомбу в офіс партії D66 (Фото: NOS)

У Гаазі 7 травня невідомий кинув піротехнічну бомбу через поштову скриньку в офіс нідерландської партії D66. Усередині перебувало близько 30 осіб — ніхто не постраждав. Поліція затримала підозрюваного.

Про це повідомляє NOS.

Вибух стався близько 21:00 в офісі партії D66 на вулиці Ланге Хаутстраат під час молодіжного заходу організації Молоді демократи. Вибухівку кинули через поштову скриньку. Вибило скло у верхній частині дверей, у будівлі утворився густий дим. Матеріальна шкода незначна.

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«Це був шалено гучний вибух. Ми страшенно злякалися, але я рада, що все гаразд», — сказала голова молодіжного крила партії Рашель Смук.

За її словами, керівництво організовано вивело всіх присутніх через запасний вихід у сад.

Лідер партії D66, прем'єр-міністр Роб Єттен назвав інцидент «боягузливим актом залякування» і заявив, що демократичні сили ніколи не замовкнуть під тиском насильства.

Поліція затримала підозрюваного вже через годину після інциденту.