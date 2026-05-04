У ніч проти 4 травня в Москві пролунав вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п'ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

За повідомленнями місцевих пабліків, невідомий БпЛА влучив у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмівської. Перед цим жителі Підмосков'я зняли на відео проліт дрона.

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21:30 Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що за добу над столицею країни-агресора РФ збили щонайменше 13 дронів.

20:50 У міноборони РФ стверджують, що за п’ять годин ППО країни-агресора збила 114 дронів над українськими регіонами.

14:18 Дрон, який долетів до Москви, зміг подолати три ешелони ППО — OSINT-аналітики

Такого висновку дійшли аналітики Telegram-каналу DronBomber, публікуючи карту, як стверджується, всіх верифікованих точок позицій ППО в Московській області.

«Цей маршрут пролягав через зону відповідальності щонайменше 10 полків стратегічних систем С-400 (включно з розгорнутими в парку Лосиний острів і на полях Тимірязєвської академії) і понад 80 установок Панцир і Тор», — зазначають OSINTери.

При цьому БПЛА обійшов навіть спецпозиції на дахах у центрі Москви і вежі вздовж доріг, яку були спеціально зведені для знищення низьколітаючих цілей.

«Апарат успішно пройшов крізь усе угруповання, що накопичилося в Підмосков'ї, і уразив висотку на Мосфільмовській вулиці, зупинившись усього за 6,5 км від Кремля», — зазначають аналітики.

12:05 Українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після нічного удару по Москві заявив, що українські дрони можуть з’явитися і над парадом 9 травня в Москві.

«Росія оголосила парад 9 травня, але там не буде військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями», — зазначив президент на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня.

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Крім цього, глава держави також заявив під час виступу, що це літо стане моментом, коли російський диктатор Володимир Путін «вирішуватиме, що робити далі: розширювати війну чи переходити до дипломатії». «Ми повинні продовжувати підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів», — заявив Зеленський.

11:06 «У Москві переполох, Україна демонструє перевагу». Мусієнко — про цілі атаки на російську столицю

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV розповів, якими могли бути цілі у Москві під час атаки дронами за кілька днів до параду до 9 травня.

09:55 Міноборони Росії заявило, що вночі над Москвою та іншими регіонами РФ нібито збили 117 БпЛА.

У зведенні російського відомства заявлено про збиті безпілотники над територіями Московського регіону, Астраханської, Бєлгородської, Воронезької, Волгоградської, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, Смоленської, Ульяновської областей. Водночас немає згадки про Самарську область, губернатор якої В’ячеслав Федорищев заявляв про відбиття атаки БпЛА над регіоном, а проліт дрона писали соцмережі та Astra.

09:24 Агентство Reuters опублікувало фото пошкодженої багатоповерхівки в Москві

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

06:52 Український паблік Exilenova+ припустив, що дрон, який впав сьогодні вночі в Москві, був ударним дроном типу FP-1. Ця інформація наразі непідтвреджена. Також паблік опублікував мапу, на якій позначено місце падіння БпЛА, Кремль так Державний космічний науково-виробничий центр у Москві, одне з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості.

03:03 Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що, за попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмівської.

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За його словами, постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби. Astra повідомляє, що пошкоджена башатоповерхівка розташована за 6 км від Кремля.

Атака сталася на тлі підготовки Москви до параду 9 травня.