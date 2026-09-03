В німецькому Аугсбурзі біля вокзалу стався вибух: постраждали двоє українців

а даними правоохоронців, невідомий предмет здетонував у проході між будівлями торговельно-офісного комплексу (Фото: Photo by Radwan Menzer from Pexels)

У німецькому місті Аугсбург внаслідок вибуху невідомого предмета поблизу головного залізничного вокзалу постраждали двоє громадян України — 17-річна дівчина та 18-річний юнак.

Про це повідомила поліція Баварії і Augsburger Allgemeine.



Вибух стався вночі 2 вересня близько 03:15 на Бангофштрассе неподалік центрального вокзалу. За даними правоохоронців, невідомий предмет здетонував у проході між будівлями торговельно-офісного комплексу.

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Двоє українців дістали легкі тілесні ушкодження та акубаротравму. У поліції зазначили, що вони були випадковими перехожими й не мали стосунку до інциденту.

Вибухова хвиля пошкодила фасади та вітрини кількох сусідніх приміщень, зокрема ювелірного магазину, банківського відділення та крамниці.

Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув, а також перевіряють можливі мотиви. Серед версій розглядають і ймовірний зв’язок із кримінальним середовищем.

Через кілька годин, близько 08:30, у пішохідному тунелі головного вокзалу знайшли ще один підозрілий предмет. Вокзал евакуювали, а рух поїздів тимчасово зупинили.

Після перевірки за участю вибухотехніків і службового собаки поліція встановила, що знайдений предмет не становив небезпеки.