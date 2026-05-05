У Франції стався вибух на аерокосмічному заводі, є постраждалі

У Франції на заводі Safran Group стався вибух (Фото: Wikipedia Commons)

На підприємстві аерокосмічної компанії Safran Group у місті Бланьяк на південному заході Франції 5 травня стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє людей, повідомляє Reuters .

За словами речника компанії, інцидент трапився на заводі Safran Ventilation Systems, який спеціалізується на обслуговуванні вентиляторів, клапанів і компресорів для аерокосмічної та оборонної галузей.

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Після вибуху працівників евакуювали, а на місці розпочали розслідування обставин події.

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Як повідомляє La Dépêche du Midi, інцидент стався в зоні технічних випробувань. Попередньо, причиною могли стати пошкодження деталей обладнання, що працює на стисненому повітрі. Під дією накопиченого тиску ймовірно зламалася частина пристрою.

Двоє постраждалих отримали легкі травми, ще кільком працівникам надали допомогу через шоковий стан.

Завод у Бланьяку займається проєктуванням та виробництвом відповідного обладнання і продовжує співпрацювати з відповідними службами для встановлення причин аварії.