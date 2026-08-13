На заводі боєприпасів поблизу Рима стався потужний вибух

У четвер, 13 серпня, на заводі з виробництва боєприпасів KNDS Ammo Italy у Коллеферро поблизу Рима сталася пожежа, після чого прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє Reuters та італійські видання ANSA і La Repubblica.

На момент інциденту на підприємстві перебували 24 працівники. За попередніми даними, ніхто з них не постраждав.

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Ймовірно, вибух стався у відділенні, де здійснюється пресування вибухових речовин. Підприємство займає значну територію.

«Ситуація перебуває під контролем», — заявив журналістам мер Коллеферро Джуліо Каламіта. Він додав, що очікує підтвердження інформації про відсутність загиблих і постраждалих.

Підприємство KNDS Ammo Italy входить до складу франко-німецької оборонної групи KNDS.

На сайті компанії зазначено, що KNDS Ammo виробляє боєприпаси середнього та великого калібру для сухопутних і військово-морських систем озброєння, а також твердопаливні компоненти для ракет-носіїв.

Документи Європейського оборонного агентства свідчать, що компанія є одним із підрядників за рамковими угодами на постачання 155-мм боєприпасів, укладеними у 2023 році.

Каламіта повідомив, що вибух стався під час літніх канікул, коли підприємство було закрите. За його словами, якби завод працював, «це була б трагедія».

Він також зазначив, що рятувальники продовжують гасити осередки пожежі.

Зазначається, що це не перший серйозний інцидент на цьому підприємстві. У жовтні 2007 року, коли завод працював під назвою Simmel Difesa, там також стався потужний вибух. Тоді загинула одна людина, ще 13 працівників отримали поранення.