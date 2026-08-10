У Болгарії стався вибух на території військового заводу EMКO (фото ілюстративне) (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

У Болгарії в селі Беліца, що поблизу Трявни, стався вибух на території військового заводу EMКO. Близько 300 людей евакуювали.

Видання BNT News повідомило, що приблизно об 11:00 під час доставлення палива до підприємства загорілася вантажівка. Один зі складів з боєприпасами охопив вогонь, внаслідок чого стався вибух.

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Мер Трявни Денчо Мінев оголосив, що район оточено і буде активовано систему BG-ALERT. На місце події відправили бригади пожежників та поліції.

BREAKING: An explosion has occurred at an ammunition warehouse at a weapons plant in Bulgaria, Bulgarian National TV reports.



The incident took place at a facility near the town of Tryavna belonging to EMCO, a company owned by Emilian Gebrev.



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Через задимлення та забруднення повітря мер закликав людей закривати вікна у своїх оселях, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю.

Як повідомляє видання BNR News, керівниця Габровської області Крістіна Сидорова заявила, що даних про жертви та постраждалих немає. Евакуйовано близько 300 осіб.

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Міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв каже, що евакуація населених пунктів, розташованих поруч з заводом, проводиться як превентивний захід.