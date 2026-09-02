В Азербайджані стався вибух на складі боєприпасів

2 вересня, 12:01
В Азербайджані стався вибух на складі боєприпасів у районі міста Геранбой (Фото: via Azertag)

В Азербайджані стався вибух на складі боєприпасів у районі міста Геранбой (Фото: via Azertag)

У ніч на 2 вересня в Азербайджані стався вибух на складі боєприпасів поблизу міста Геранбой.

Про це повідомляє Azertag.

Так, на азербайджанському складі боєприпасів поблизу селища Нізамі Геранбойського району, розташованого на заході країни, стався вибух, що супроводжувався пожежею та новими детонаціями.

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Після вибухів частину місцевих жителів було евакуйовано. Згідно з останніми повідомленнями МВС Азербайджану, ніхто не постраждав.

https://twitter.com/btvxeber/status/2094925758666072229

13 серпня на заводі з виробництва боєприпасів KNDS Ammo Italy у Коллеферро поблизу Рима сталася пожежа, за якою послідував потужний вибух. Це не перший такий випадок на цьому підприємстві: у жовтні 2007 року, коли завод працював під назвою Simmel Difesa, там також стався потужний вибух, унаслідок якого загинула одна людина, а ще 13 співробітників дістали поранення.

Згодом у Міністерстві оборони Італії заявили, що уряд не бачить нічого, що вказувало б на причетність Росії до вибуху.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Азербайджан Боєприпаси Вибух

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