У порту Роттердама стався вибух на енергетичному підприємстві: загинула людина, є поранені

Вид на пошкоджений резервуар після вибуху, 13 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Nicolas Economou)

На енергетичному підприємстві Gunvor Energy поблизу порту Роттердам у Нідерландах 13 серпня стався вибух . Внаслідок інциденту загинула одна людина, ще кілька людей отримали поранення.

Про це повідомив нідерландський суспільний мовник NOS.

Вибух пролунав близько 11:30 за місцевим часом у районі порту, де розташовані термінали для прийому нафтових танкерів. На місце події прибули екстрені служби, також залучили медичний гелікоптер.

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Фото: REUTERS/Nicolas Economou

Представник Gunvor Energy повідомив, що на момент вибуху на трубопроводах компанії та сусідніх нафтових підприємств проводили технічні роботи. За його словами, під час відключення трубопроводів могла виникнути проблема, яка й призвела до інциденту.

У поліції підтвердили загибель людини та інформацію про постраждалих, однак точну кількість поранених наразі не назвали. Правоохоронці зазначили, що попередньо не бачать ознак диверсії, а причини вибуху встановлюють.

Перед вибухом оператор електромереж Stedin повідомив про перебої з електропостачанням у цьому районі. Ймовірно, через стрибок напруги ненадовго загорілася трансформаторна підстанція.

Фото: REUTERS/Nicolas Economou

Через відключення електроенергії роботу тимчасово зупинив нафтопереробний завод ExxonMobil, розташований неподалік від місця вибуху.

Водночас адміністрація порту Роттердама заявила, що наразі не має підтверджень, що перебої з електроенергією та вибух на Gunvor Energy були пов’язані між собою.