У Китай стався вибух на фабриці феєрверків: 21 людина загинула, понад 60 постраждалих

Пожежники гасять пожежу, яка спалахнула після вибуху на фабриці феєрверків у провінції Хунань, Китай, 5 травня 2026 року (Фото: cnsphoto via REUTERS)

У китайській провінції Хунань стався вибух на фабриці феєрверків, унаслідок чого загинула 21 людина, ще 61 - отримала поранення. Про це повідомляє The Guardian .

Вибух пролунав вдень у понеділок, 4 травня, у місті Чанша.

На місці події працюють майже 500 рятувальників. Місцева влада евакуювала людей із небезпечних зон.

Влада заявила, що з’ясувала причини вибуху та вжила «заходів впливу» щодо керівництва фабрики, але деталей не надала.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав провести ретельне розслідування інциденту.

Він також доручив посилити моніторинг ризиків та заходи з контролю небезпек у ключових галузях промисловості.