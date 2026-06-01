Детонувало кілька годин. На Мальті стався масштабний вибух на фабриці феєрверків — відео

1 червня, 13:54
Жителі центральних та північних частин Мальти відчули потужну вибухову хвилю (Фото: скріншот відео / timesofmalta.com)

Жителі центральних та північних частин Мальти відчули потужну вибухову хвилю (Фото: скріншот відео / timesofmalta.com)

На Мальті в курортному районі Саліна вранці в понеділок, 1 червня, стався потужний вибух на фабриці з виробництва феєрверків Lourdes Fireworks Factory.

Як повідомляє Times of Malta, у повітря здійнялась густа хмара диму, яку було видно з багатьох частин острова, розпочалась серія дрібних детонацій, що тривали кілька годин. Жителів району евакуювали.

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Вибухову хвилю відчули жителі центральної та північної частини країни. Унаслідок вибуху постраждала велика кількість будівель у районі, де розташована фабрика, проте в поліції заявили про відсутність жертв. Двох чоловіків, які обробляли прилеглі поля, ушпиталили з легкими травмами. Попередньо, загинули кілька сільськогосподарських тварин.

«Вибухи були настільки потужними, що я навіть відчув, як від ударної хвилі заворушилось моє волосся, а всі дерева навколо нас затремтіли. Мої собаки запанікували. Я ще ніколи в житті так не боявся — на мить я справді подумав, що нас бомблять», — розповів один свідок Malta Today.

https://www.facebook.com/watch/?v=1199658715544311
https://www.facebook.com/reel/965672159667908
https://twitter.com/crownintelgroup/status/2061395081488134526

Times of Malta зазначає, що 2018 року на тій самій фабриці стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє чоловіків.

Вибух стався наступного дня після оголошення результатів загальних виборів на Мальті. У неділю Лейбористська партія прем'єр-міністра Роберта Абели здобула рекордну четверту поспіль перемогу, пише агентство Reuters. 48-річний Абела призначив дострокові вибори у зв’язку з геополітичною невизначеністю, заявивши, що уряду потрібен новий мандат для захисту острова від близькосхідної кризи, пише Euractiv.

Прихильники Лейбористської партії вітають Абелу, який стоїть на балконі президентського палацу з дружиною, дочкою і президенткою країни Спітері Дебоно у Валлетті, Мальта, 1 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi)
Прихильники Лейбористської партії вітають Абелу, який стоїть на балконі президентського палацу з дружиною, дочкою і президенткою країни Спітері Дебоно у Валлетті, Мальта, 1 червня 2026 року / Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
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Редактор: Ніна Григорська

Теги:   Мальта Вибух

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