На Мальті в курортному районі Саліна вранці в понеділок, 1 червня, стався потужний вибух на фабриці з виробництва феєрверків Lourdes Fireworks Factory.

Як повідомляє Times of Malta, у повітря здійнялась густа хмара диму, яку було видно з багатьох частин острова, розпочалась серія дрібних детонацій, що тривали кілька годин. Жителів району евакуювали.

Реклама

Вибухову хвилю відчули жителі центральної та північної частини країни. Унаслідок вибуху постраждала велика кількість будівель у районі, де розташована фабрика, проте в поліції заявили про відсутність жертв. Двох чоловіків, які обробляли прилеглі поля, ушпиталили з легкими травмами. Попередньо, загинули кілька сільськогосподарських тварин.

«Вибухи були настільки потужними, що я навіть відчув, як від ударної хвилі заворушилось моє волосся, а всі дерева навколо нас затремтіли. Мої собаки запанікували. Я ще ніколи в житті так не боявся — на мить я справді подумав, що нас бомблять», — розповів один свідок Malta Today.

Times of Malta зазначає, що 2018 року на тій самій фабриці стався вибух, унаслідок якого постраждали двоє чоловіків.

Вибух стався наступного дня після оголошення результатів загальних виборів на Мальті. У неділю Лейбористська партія прем'єр-міністра Роберта Абели здобула рекордну четверту поспіль перемогу, пише агентство Reuters. 48-річний Абела призначив дострокові вибори у зв’язку з геополітичною невизначеністю, заявивши, що уряду потрібен новий мандат для захисту острова від близькосхідної кризи, пише Euractiv.

Прихильники Лейбористської партії вітають Абелу, який стоїть на балконі президентського палацу з дружиною, дочкою і президенткою країни Спітері Дебоно у Валлетті, Мальта, 1 червня 2026 року / Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi