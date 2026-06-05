«Прямий наслідок війни РФ проти України». Президент Румунії прокоментував вибух дрона в порту Констанци

За словами президента Румунії, усі чотири військові безпілотники, які виявилися поза контролем українських Збройних сил, самознищилися (Фото: REUTERS/Andreea Campeanu/File Photo)

З такою заявою виступив президент Румунії Нікушор Дан.

Він, зокрема, заявив, що «українські військові втратили контроль» над дроном унаслідок дій «радіоелектронної боротьби Росії».

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Як зазначив Дан, потрапляння цього безпілотника на суверенну територію Румунії є «прямим наслідком війни, яку Росія розв’язала проти України».

Дан також підтвердив, що українська сторона надала інформацію про дрон, яка дала змогу евакуювати мешканців району, що перебував під загрозою вибуху.

За словами президента Румунії, усі чотири військові безпілотники, які виявилися поза контролем українських Збройних сил, самознищилися.

«Крім дрона, що самознищився в порту Констанца, другий самознищився під наглядом Берегової охорони у відкритому морі біля узбережжя Констанци, а ще два дрони вибухнули приблизно за 145 км на схід від Констанци. Жоден із цих дронів не призвів до жертв або значних пошкоджень. Наразі загрози для громадян Румунії та національної інфраструктури більше немає», — написав він.

Раніше повідомлялося, що в румунському порту Констанца 5 червня вибухнув морський дрон. Інцидент стався близько 10:30 за місцевим часом поблизу причалів № 77−78 порту. Неподалік розташована штаб-квартира Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) і нафтовий термінал Oil Terminal.

У Міноборони Румунії пізніше заявили, що об'єкт «відповідає тим, що використовуються у війні в Україні» і уточнили, що «дрон самознищився».

За даними місцевого видання Digi24, на борту морського дрона було «десятки кілограмів вибухівки».

Потім у Військово-морських силах ЗСУ заявили, що український морський дрон опинився в Румунії після втрати управління внаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) РФ.