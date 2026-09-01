У вівторок, 1 вересня, поблизу Санкт-Петербурга у Ленінградській області Росії пролунав сильний вибух , внаслідок якого спалахнула масштабна пожежа.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Там уточнили, що вибух стався у місті Колтуші. Зокрема там сталась масштабна пожежа поблизу агрофірми Виборжець.

Місцеві жителі повідомляли, що перед початком займання чули сильний вибух.

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За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби. Причини вибуху та пожежі наразі встановлюють.

Раніше повідомлялось, що безпілотники атакували портову зону Усть-Луги в Ленінградській області Росії. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, внаслідок атаки пошкоджено об'єкти порту та виникла пожежа.