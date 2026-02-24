У Москві вибухнула автівка ДПС: один поліціянт загинув, ще двоє поранені

У ніч проти вівторка, 24 лютого, у Москві біля Савеловського вокзалу невідомий підірвав службовий автомобіль ДПС .

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

Інцидент стався близько 00:05 за місцевим часом. За інформацією російських правоохоронців, до співробітників ДПС у службовому автомобілі підійшов невідомий, після чого «сталася детонація невідомого пристрою».

Реклама

Внаслідок вибуху на місці загинув лейтенант поліції. Ще двох правоохоронців із пораненнями госпіталізували. Чоловік, який влаштував вибух, також загинув.

24 грудня 2025 року повідомлялося, що у Москві на вулиці Єлецькій ліквідували двох співробітників російського міністерства внутрішніх справ, які брали участь у війні проти України та, зокрема, катували українських військовополонених.