Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня , і вони можуть покласти край багаторічному перебуванню Віктора Орбана на чолі угорського уряду.

Журналіст угорського видання Telex Гергей Нілаш в інтерв'ю Radio NV розповів про роль України в парламентських виборах, рейтинги і маніпулятивні тези, які використовують під час передвиборчої кампанії.

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— Почну, можливо, з досить широкого питання. Якщо подивитися на те, що на кону для прем'єра Віктора Орбана, його партії Фідес, що б ви відзначили? Що він може отримати, якщо виграє на цих виборах, і що втратить, якщо його партія зазнає поразки?

— Після 16 років управління, Віктор Орбан уже з 2010 року при владі з двома третинами в парламенті, насамперед він втратить безпосередній політичний вплив в управлінні країною. Але що стосується інших наслідків, — так, питання корупції можуть виникати у зв’язку з тими людьми, які наближені до нинішнього уряду.

