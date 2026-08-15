США наближаються до знакових проміжних виборів: що може втратити Трамп і чому це має значеня для України

Менше трьох місяців залишається до проміжних виборів у США , які можуть суттєво змінити розклад сил в американському Конгресі та позбавити республіканців контролю принаймні над однією з його палат. Вибори, що відбудуться 3 листопада і матимуть суттєве значення для України, наближаються на тлі падіння рейтингів президента США Дональда Трампа серед американців.

NV нагадує головні факти, які варто знати про проміжні вибори у США 2026 року.

Чому вибори називаються проміжними і кого на них обирають?

Це вибори, які проходять у США через два роки після обрання кожного нового президента — тобто приблизно посередині його чотирирічного терміну. Для кожного американського лідера вони є суттєвим випробуванням на довіру суспільства до партії, яку він представляє, та певною мірою — на ставлення до нього самого особисто.

Реклама

Такі вибори проходять у перший вівторок листопада, тож проміжні вибори 2026 року у США відбудуться 3 листопада.

Ці вибори є такими важливими, адже здатні суттєво змінити політичний ландшафт у країні та посилити або послабити роль президентської партії у Конгресі США. Відповідно, самому президенту буде складніше або легше проводити через парламент свої задуми та власний політичний курс.

Будівля Капітолію у Вашингтоні, де засідає Конгрес США / Фото: REUTERS/Nathan Howard

Під час голосування обирають наново:

усі 435 місць у Палаті представників США — тобто повний склад нижньої палати Конгресу (його оновлюють щодва роки, під час президентських виборів та під час проміжних);35 місць (третину) зі 100 у Сенаті США — сенаторів переобирають на шість років;низку місцевих посад, зокрема цього року обиратимуть губернаторів 36 штатів і трьох територій США;низку генеральних прокурорів та суддів у багатьох штатах.

Зазвичай на проміжних виборах правляча партія втрачає місця у Палаті представників, а не здобуває нові, нагадує The Conversation. З 1946-го, тобто за 80 років після Другої світової війни, у США відбулися 20 проміжних виборів. І у 18 з них партія чинного президента втрачала мандати в Палаті представників порівняно з її попереднім складом, а з ними і контроль над Палатою (за винятком 1998 і 2002 років, за президентів Білла Клінтона і Джорджа Буша-молодшого відповідно).

Що можуть змінити проміжні вибори 2026 у США?

Головне питання цих виборів — чи вдасться демократам посилити свою присутність у Конгресі США настільки, щоб мати змогу ускладнити життя Дональду Трампу та збільшити вплив парламенту на шлях його законодавчих ініціатив. Для цього Демократична партія США прагнутиме повернути собі контроль над Сенатом і Палатою представників.

Реклама:

У Сенаті США після виборів 2024 року республіканці отримали більшість у 53 зі 100 місць, тоді як демократи фактично мали 47 (45 власних плюс голоси двох незалежних сенаторів, Берні Сандерса та Ангуса Кінга, які зазвичай голосують разом з демократами).

Тож цієї осені демократи намагатимуться відвоювати щонайменше чотири додаткових місця в Сенаті. У такому випадку саме вони мали б гарантовану більшість і могли б суттєво обмежити вплив Трампа в останні два роки його президентства. Адже якщо місця розділяться 50 на 50, вирішальний голос у Сенаті на випадок необхідності матиме віцепрезидент США Джей Ді Венс — права рука Трампа.

Як нагадує Financial Times, з 35 місць у Сенаті, які переобираються 3 листопада 2026-го, змагання може розгорнутися приблизно за 9−11 мандатів. Тоді як решту сенаторів обиратимуть у суто «червоних» республіканських або «синіх» демократичних штатах, тобто змін щодо приналежності цих місць не очікується, випливає з оцінок американського інформаційного проєкту про вибори Cook Political Report.

Найбільші шанси отримати нові місця в Сенаті Демократична партія США має у трьох штатах: Північній Кароліні, Мені та Огайо. Боротьба з республіканцями за ще одне місце, найімовірніше, розгорнеться на Алясці, в Айові або Техасі. Водночас демократам необхідно утримати місця у Мічигані, Джорджії та Нью-Гемпширі, де на них можуть претендувати республіканці.

Кожен американський штат у Конгресі представляють два сенатори.

Ціль демократів завоювати Сенат є амбітною та спокусливою, однак важкою для реалізації, пишуть американські медіа.

«Фактом залишається те, що для жодної з партій не було легким завданням виграти вибори до Сенату в штатах, які голосували за кандидата в президенти від іншої партії. Тим не менш, низький рейтинг схвалення Трампа та війна з Іраном у поєднанні з економічним розчаруванням по всій країні можуть змінити ситуацію», — констатує американський суспільний мовник NPR.

Реклама:

У Палаті представників республіканці прагнутимуть зберегти контроль, що є «критично важливим для адміністрації Трампа», нагадує FT. Адже якщо за підсумками виборів демократи відвоюють контроль над палатою, то обмежать можливості американського президента приймати закони «та майже напевно розпочнуть низку розслідувань щодо президента та керівних членів його кабінету», прогнозує видання.

Нині перевага республіканців у Палаті представників є мізерною. Після останніх виборів у 2024 році вони мали 220 місць проти 215 у демократів, однак відтоді кілька місць стали вакантними через відставки та смерть окремих членів Палати. Зараз республіканці де-факто мають 218 голосів у нижній палаті Конгресу, а демократи — 212.

На проміжних виборах переобираються всі 435 місць, однак левова частка з цих змагань не є конкурентними, тобто їхній результат є відносно прогнозованим і очікуваним для кожної з партій. Щоб забезпечити собі більшість, одна з партій має завоювати щонайменше 218 місць.

За оцінками New York Times та Cook Political Report, більш серйозна боротьба може розгорнутися за 38 мандатів, тобто не більше 9% від загального складу Палати представників.

Відповідно до цих даних, аби взяти під контроль Палату, демократам потрібні були б перемоги у 13 з 18 найбільш конкурентних виборчих зіткнень — за умови, що вони збережуть усі інші спірні місця, де за прогнозами тяжіють до перемоги.

Натомість для республіканців, аби зберегти більшість у Палаті представників, необхідно виграти шість перегонів з-поміж найбільш непередбачуваних, а також зберегти всі ті спірні місця, де вони мають імовірність виграти.

Реклама:

Серед 18 округів, за які мають розгорнутися найгарячіші виборчі баталії у Палату представників США:

1-й та 6-й округи в Аризоні (нині представлені республіканцями)22-й округ в Каліфорнії (у чинному складі нижньої палати Конгресу представляє республіканець)8-й округ в Колорадо (республіканці)25-й округ у Флориді (демократи)1-й та 3-й округи в Айові (республіканці)7-й округ у Мічигані (республіканці)7-й та 17-й округи в Нью-Джерсі (республіканці)9-й округ в Огайо (демократи)7-й, 8-й, 10-й округи в Пенсильванії (республіканці)34-й округ у Техасі (демократи) 2-й округ у Вірджинії (республіканці)3-й округ у Вашингтоні (демократи)3-й округ у Вісконсині (республіканці)

Відповідно до прогнозів, як пише FT, демократи мають значні шанси взяти під контроль Палату представників за підсумками проміжних виборів — і ці шанси є вищими, ніж їхні перспективи завоювати більшість у Сенаті.

На кожних проміжних виборах у США з 1946 року щонайменше п’ять місць переходили від однієї партії до іншої. Якби цього року за підсумками виборів хоча б п’ять місць перейшли від республіканців до демократів, цього було б достатньо, щоб демократи отримали більшість у Палаті представників, нагадує The Conversation.

Пильна увага буде прикута і до виборів губернаторів, адже саме з-поміж них згодом можуть з’явитися кандидати в президенти США на виборах 2028 року.

Найбільш конкурентною вважається боротьба за губернаторське крісло в тих штатах, які часто стають полями запеклих битв і в роки президентських виборів: це Невада, Айова, Аризона, Джорджія, Вісконсин, Мічиган, Огайо, Канзас.

«В інших штатах [деяких] чинних губернаторів-демократів розглядають як можливих кандидатів у президенти 2028 року [від Демократичної партії], і за їхніми спробами переобрання уважно стежитимуть як за предтечею потенційного балотування в президенти. Серед них Джош Шапіро у Пенсільванії, Вес Мур у Меріленді та Джей Роберт Пріцкер в Іллінойсі», — нагадує FT.

Реклама:

Чому поточні рейтинги Трампа — проблема для республіканців?

За даними опитування Pew Research Center та Quinnipiac University, після двох неповних років з моменту обрання президент США Дональд Трамп нині має гірші показники схвалення його дій, аніж інші американські президенти у новітній історії США, підкреслює Newsweek.

Зокрема опитування Quinnipiac poll засвідчило, що на кінець липня 32% респондентів були схвальної думки про Трампа, тоді як 58% не схвалювали його дій. Для цього дослідження це історичний мінімум рейтингів президентів США у ХХІ сторіччі на цьому етапі їхньої роботи в Білому домі.

І хоча більшість сучасних американських лідерів теж мали негативний баланс схвалення-несхвалення перед проміжними виборами, їхні показники були кращими за поточні цифри рейтингу Трампа.

Наприклад, у серпні 2022 року діяльність тодішнього президента США Джо Байдена схвалювали 40% громадян США, тоді як протилежної думки дотримувалися 52%. Рейтинг Барака Обами мав схожий рівень: у червні 2014-го його показник схвалення був на рівні 40%, а несхвалення — 53%. Під час другого терміну Обами в липні 2010 року, схвально про нього відгукувалися 44% респондентів, а несхвально — 48%.

Рекордсменом став Джордж Буш-молодший, який єдиний серед лідерів США у ХХІ сторіччі мав позитивний баланс перед проміжними виборами: у листопаді 2002-го, через рік після терактів 11 вересня, його дії схвалювали 62% американців, не схвалювали — 30%.

Навіть сам Трамп під час своєї першої каденції демонстрував кращий рейтинг схвалення діяльності, ніж зараз: тоді 41% американців схвалювали його діяльність, а 54% — ні.

Хоча більшість сучасних американських лідерів теж мали негативний баланс схвалення-несхвалення перед проміжними виборами, їхні показники були кращими за поточні цифри рейтингу Трампа / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Опитування Pew Research Center фіксувало схожі цифри, дещо нижчі для Байдена у 2022 році (37% схвалення перед проміжними виборами). Водночас за даними цього центру Трамп все одно нині має гірший рейтинг — лише 34% громадян США схвалюють його діяльність.

Реклама:

Такий провал президентського рейтингу майже напевно коштуватиме республіканцям місць у Конгресі, припустив у коментарі Newsweek Джастін Бухлер, професор політології в Case Western Reserve University (США).

На користь цього прогнозу свідчить також історичний досвід. «Коли чинний президент перебуває „під водою“ — [має рейтинг] нижче 50% в опитуваннях щодо схвалення його діяльності, — ймовірність поганого результату проміжних виборів [для його партії] стає неминучою. Усі президенти, починаючи з Гаррі Трумена, чиє схвалення було нижче 50% за місяць до проміжних виборів, втрачали місця в Палаті представників. Усі», — підкреслив американський професор політології Роберт Стронг, дослідник політики у США з багаторічним досвідом, в коментарі The Conversation.

Чому результати цих виборів важливі для України?

Ще навесні 2026 року впливове американське видання Foreign Policy нагадувало, що вплив Конгресу на зовнішню політику США може бути набагато більшим, ніж здається зазвичай. І для цього вже були історичні прецеденти: свого часу американський парламент вплинув на формування сучасної політики США щодо співпраці з Тайванем де-факто та домігся скасування ембарго на постачання зброї до Боснії та Герцеговини — в обох випадках всупереч волі тодішніх президентів Джиммі Картера та Білла Клінтона відповідно.

Читайте також: Сенатори США розкритикували адміністрацію Трампа через відсутність нових санкцій проти Росії

Тож майбутні проміжні вибори можуть суттєво покращити перспективи американської підтримки України, якщо демократам вдасться домогтися бодай якоїсь зміни балансу сил на свою користь, нагадував Foreign Policy. Це дало б шанси зменшити вплив Трампа на політику щодо України. Відповідно збільшилися б шанси на те, що для прийняття та просування певних проукраїнських законопроєктів у Конгресі вдасться сформувати більшість, здатну захистити їх від президентського вето.

Реклама:

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з сенаторами 28 липня 2026 / Фото: REUTERS/Eric Lee

«Такий електоральний зсув [за підсумками проміжних виборів] також може надихнути тих республіканців у Палаті представників, які вже скептично ставляться до підходу адміністрації [Трампа] щодо України, зайняти більш активну позицію та продемонструватиме конгресменам, які коливаються, що опір Трампу можливий, особливо враховуючи громадську підтримку України [в США]», — йшлося у статті FP.

Американська ексчиновниця Лора Купер, яка до січня 2025 року працювала заступницею помічника міністра оборони США та фактично координувала американську військову допомогу Україні під час повномасштабної війни, в нещодавньому інтерв'ю NV підкреслила, що хоча зазвичай на проміжних виборах для виборців домінують внутрішні та економічні питання, а не зовнішня політика, цей рік є винятком.

«Є збіг війни на Близькому Сході та економічних проблем, що насправді може надати їхнім [американців] виборчим інстинктам більшого зовнішньополітичного відтінку. Знову ж таки, я думаю, якщо подивитися на американський Конгрес, то більшість членів Конгресу підтримують Україну. Отже, зі зміною політичного розкладу сил, із зміною складу Конгресу США, я думаю, можна буде побачити, як деякі з цих дуже проукраїнських настроїв виходять на перший план», — переконана Купер.

Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2026-го підкреслював, що проміжні вибори у США цього року є важливими і впливовими для України. Тоді він припускав, що найкращим вікном для завершення війни був би час до проведення цих виборів. Утім, станом на серпень стало очевидно, що такого сценарію очікувати не доводиться.

Реклама:

Водночас проміжні вибори навряд чи суттєво підірвуть підтримку України з боку Конгресу США, заявив наприкінці липня в інтерв'ю Kyiv Post досвідчений американський дипломат Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря США.

Наприкінці липня 2026-го, невдовзі після візиту Зеленського у США та його зустрічі з Трампом і сенаторами у Вашингтоні, Фрід заявив: «Я не думаю, що підтримка України буде серйозною проблемою. Я не думаю, що вона зменшиться, — сказав він. — Я думаю, що двопартійна підтримка України продовжиться незалежно від результатів виборів».