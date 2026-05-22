Підтримував Трампа й Орбана. Парламент Словенії призначив прем'єром країни лідера правопопулістів Янеза Яншу

Згідно із законодавством Словенії, у новопризначеного прем'єра Янеза Янші є 15 днів, щоб подати список міністрів для свого уряду на розгляд парламенту (Фото: REUTERS/Borut Zivulovic)

Про це повідомляє словенське інформагентство STA.

За кандидатуру Янші проголосував 51 із 90 депутатів, а ще 36 проголосували проти цього призначення.

Тепер, згідно із законодавством Словенії, у новопризначеного прем'єра є 15 днів, щоб подати список міністрів для свого уряду на розгляд Національних зборів.

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Як пише STA, призначення Янші прем'єром поклало кінець урядовій кризі, яка охопила Словенію після березневих виборів до парламенту.

Раніше повідомлялося, що Янша до цього часу тричі очолював уряд Словенії (2004−2008, 2012−2013, 2020−2022). Політик відомий своєю підтримкою президента США Дональда Трампа і союзництвом із колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном. Під час свого правління Янша неодноразово виявляв авторитарні тенденції, зокрема намагаючись обмежити свободу ЗМІ та дозволяючи правоохоронцям переслідувати опозиційних активістів.

22 березня в Словенії відбулися парламентські вибори, за попередніми результатами яких дві провідні партії — ліберальний Рух Свобода і права Словенська демократична партія (СДП) — набрали майже однакову кількість голосів.

Згідно з попередніми даними після підрахунку 99,85% голосів, Рух Свобода під керівництвом прем'єр-міністра Роберта Голоба набрав 28,62% голосів, що дало йому 29 місць у 90-місцевому парламенті. Для більшості партія потребує 46 мандатів.

Словенська демократична партія (СДП) на чолі з колишнім прем'єр-міністром Янезом Яншею отримала 27,95% голосів, що дало їй 28 місць. Різниця між лідерами становить лише 7 749 голосів.

До парламенту також пройшли ще п’ять політичних сил, які подолали 5-відсотковий бар'єр, зокрема Нова Словенія, Словенська народна партія та Focus of Marko Lotrič.