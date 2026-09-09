Президент Сербії розпустив парламент і оголосив дострокові вибори на 25 жовтня

Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент та оголосив дострокові парламентські вибори на 25 жовтня. За словами Вучича, зволікання з виборами «загрожувало б виживанню демократії» в країні, повідомляє Reuters .

Вучич керує Сербією на посаді президента або прем'єр-міністра вже 12 років. Останні майже два роки країна переживає масштабні антикорупційні протести, поштовхом до яких стало обвалення даху залізничного вокзалу в Новому Саді у листопаді 2024 року — тоді загинули 16 людей.

Реклама

«Якби не було такої напруги, таких політичних конфліктів, вибори, звісно, не були б потрібні», — сказав Вучич у телезверненні.

Правляча Сербська прогресивна партія у суботу висунула Вучича кандидатом на посаду прем'єр-міністра на майбутніх виборах — тобто чинний президент фактично прагне зберегти владу, перейшовши на іншу посаду. Чи піде він у відставку з поста президента до парламентських виборів, наразі невідомо.

Студентський протестний рух, який організував одні з наймасштабніших демонстрацій в історії країни за останні десятиліття, поки не оголосив, чи підтримає конкретного кандидата або політичний блок на виборах.

Читайте також: У Сербії запропонували змінити конституцію заради нового висунення Вучича

Соціолог Раша Неделькова з дослідницької організації CRTA вважає, що голосування стане перевіркою підтримки Вучича після майже двох років антиурядових протестів. За її словами, ще з 2024 року було зрозуміло, що вибори стануть для правлячої партії способом здобути легітимність — хоча опоненти Вучича перебувають у явно нерівних умовах боротьби.

Дострокові вибори в Сербії — головне

Дострокові вибори відбудуться майже через два роки після обвалу навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад — тоді загинули 16 людей, а трагедія стала поштовхом до масштабних антиурядових протестів по всій країні: демонстранти звинувачували владу в корупції та некомпетентності.

Сам Вучич ще у листопаді минулого року допускав, що парламентські вибори можуть відбутися раніше запланованого — але тоді йшлося лише про перенесення голосування з 2027-го на 2026 рік, а не про негайні дострокові вибори.

Ситуація загострилася 30 червня, коли президент заявив про намір достроково піти у відставку протягом кількох тижнів, після чого в країні мали відбутися одночасні дострокові президентські й парламентські вибори. За Конституцією Сербії, другий термін Вучича мав завершитися лише у 2027 році.

Реклама:

23 серпня спікерка парламенту Ана Брнабич запропонувала внести зміни до конституції, які дозволили б Вучичу знову балотуватися на посаду президента.