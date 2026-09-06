Альтернатива для Німеччини перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт, але може не отримати більшості

Прихильники Альтернативи для Німеччини святкують перемогу на виборах у Саксонії-Анхальт (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

За даними екзитполу, ультраправа та проросійська Альтернатива для Німеччини отримує 44,5% голосів на місцевих виборах у землі Саксонії-Ангальт, але все одно може не отримати більшості.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Християнські демократи канцлера Фрідріха Мерца набрали лише 18,5%, а Ліва партія посіла третє місце з 9,5%. Крім того, соціал-демократи набрали 8%, Зелені - 9%, а партія Бюро національної соціальної співпраці всупереч очікуванням подолала 5-відсотковий бар'єр і повторно пройшла до місцевого парламенту.

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Явка виборців склала рекордні 76,5%. Підрахунок голосів досі триває, але, схоже, Альтернативі для Німеччини не вдалося отримати абсолютну більшість, що вона називала ключовою умовою приходу до влади, оскільки проти створення коаліції з іншою партією.

ХДС та всі інші основні партії також відмовилися створювати коаліцію з Альтернативою для Німеччини в уряді. Німецька розвідувальна служба класифікувала Альтернативу для Німеччини у Саксонії-Ангальт як «правоекстремістську».

З 2,1 мільйона населення цієї землі право голосу мають 1,7 мільйона людей. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом і закрилися о 18:00, тоді ж були опубліковані результати екзитполу.

Остаточні опитування перед голосуванням показали, що Альтернатива для Німеччини має від 40 до 41% підтримки. Вона набрала більше голосів, ніж прогнозувалось, але, схоже, не досягла мети свого головного кандидата, Ульріха Зігмунда — отримати 45% голосів або більше. Зігмунд постійно заявляв, що відмовиться обійняти посаду прем'єр-міністра землі, якщо його партія не отримає абсолютної більшості.