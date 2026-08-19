«Головне на виборах у РФ вже відбулося». Розмова NV з Фішманом — про надзвичайну подію для російського режиму та сценарій, за якого йому настав би кінець
Силовики виводять прихильника партії Яблоко біля будівлі Верховного суду. Москва, 17 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)
Російський журналіст Михайло Фішман в інтерв’ю Radio NV — про вибори в РФ, заборону партії Яблоко та антивоєнні настрої серед росіян.
— Якщо говорити про те, що саме мають продемонструвати вибори, то очевидно: вже озвучено показники, які мають бути зафіксовані після голосування населення Росії. Водночас очевидно, що й ситуація навколо партії Яблоко — яка дуже обережно позиціонувала себе як антивоєнна сила — про щось свідчить. На вашу думку, що найважливіше зрозуміють росіяни після завершення виборів? І чи можна припустити, яку внутрішню статистику отримає Кремль за їхніми підсумками?
— Головне на цих виборах уже відбулося.