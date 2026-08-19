— Якщо говорити про те, що саме мають продемонструвати вибори, то очевидно: вже озвучено показники, які мають бути зафіксовані після голосування населення Росії. Водночас очевидно, що й ситуація навколо партії Яблоко — яка дуже обережно позиціонувала себе як антивоєнна сила — про щось свідчить. На вашу думку, що найважливіше зрозуміють росіяни після завершення виборів? І чи можна припустити, яку внутрішню статистику отримає Кремль за їхніми підсумками?

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— Головне на цих виборах уже відбулося.