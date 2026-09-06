Поворот не туди. Як перемога ультраправих на регіональних виборах у Німеччині сьогодні може зламати курс всієї країни

У неділю, 6 вересня, у німецькому регіоні Саксонія-Ангальт — одній з 16 федеральних земель Німеччини — пройдуть вибори до місцевого парламенту, за якими спостерігає вся Європа. За їх підсумками вперше з часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі — тобто очільником регіону — може стати ультраправий політик, представник партії Альтернатива для Німеччини (АдН, AfD). Це зламало б політичну традицію у ФРН, де після Другої світової війни ультраправим намагаються не давати ходу у владу.

«Контроль над земельним урядом став би найбільшим трофеєм за 13-річну історію партії [AfD], політичним шоком для Німеччини та щонайменше символічним ударом для [Фрідріха] Мерца», — підкреслює агентство АР.

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NV розповідає, чому ці вибори такі важливі.

Земля ультраправих: що відбувається на виборах у Саксонії-Ангальт

Саксонія-Ангальт колись була частиною НДР, підконтрольної Радянському Союзу східної частини Німеччини. Нині це один із найменш заможних регіонів ФРН, де мешкає близько 2,1 млн людей з 83-мільйонного населення країни.

Сьогодні саме сюди буде прикута увага усієї Німеччини. Саксонія-Ангальт обирає ландтаг — регіональний парламент, який є в кожній німецькій землі. Майже чверть століття, з 2002-го, домінуючою політсилою в регіоні і тутешньому парламенті була партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку нині очолює німецький канцлер Фрідріх Мерц, а колись — Ангела Меркель.

Однак 6 вересня докорінно змінить цю ситуацію.