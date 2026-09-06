Поворот не туди. Як перемога ультраправих на регіональних виборах у Німеччині сьогодні може зламати курс всієї країни
Ульріх Зігмунд, 36-річний регіональний лідер ультраправої Альтернативи для Німеччини, може стати прем'єром землі Саксонія-Ангальт (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)
У неділю, 6 вересня, у німецькому регіоні Саксонія-Ангальт — одній з 16 федеральних земель Німеччини — пройдуть вибори до місцевого парламенту, за якими спостерігає вся Європа. За їх підсумками вперше з часів Адольфа Гітлера прем'єр-міністром землі — тобто очільником регіону — може стати ультраправий політик, представник партії Альтернатива для Німеччини (АдН, AfD). Це зламало б політичну традицію у ФРН, де після Другої світової війни ультраправим намагаються не давати ходу у владу.
«Контроль над земельним урядом став би найбільшим трофеєм за 13-річну історію партії [AfD], політичним шоком для Німеччини та щонайменше символічним ударом для [Фрідріха] Мерца», — підкреслює агентство АР.
NV розповідає, чому ці вибори такі важливі.
Земля ультраправих: що відбувається на виборах у Саксонії-Ангальт
Саксонія-Ангальт колись була частиною НДР, підконтрольної Радянському Союзу східної частини Німеччини. Нині це один із найменш заможних регіонів ФРН, де мешкає близько 2,1 млн людей з 83-мільйонного населення країни.
Сьогодні саме сюди буде прикута увага усієї Німеччини. Саксонія-Ангальт обирає ландтаг — регіональний парламент, який є в кожній німецькій землі. Майже чверть століття, з 2002-го, домінуючою політсилою в регіоні і тутешньому парламенті була партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку нині очолює німецький канцлер Фрідріх Мерц, а колись — Ангела Меркель.
Однак 6 вересня докорінно змінить цю ситуацію.