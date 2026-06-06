Парламентські вибори у Вірменії. Проросійський блок не виключили зі списків за день до голосування попри арешт шести кандидатів

Центральна виборча комісія Вірменії 6 червня, за день до парламентських виборів , не дискваліфікувала проросійський блок Сильна Вірменія попри те, що за за обвинуваченнями у відмиванні грошей та інших злочинах були заарештовані шість його кандидатів.

Про це повідомила Вірменська служба Радіо Свобода.

Із заявою про дискваліфікацію Сильної Вірменії до ЦВК країни 5 червня звернулась права проєвропейська партія Республіка, яка послалась на висунуті щодо низки кандидатів обвинувачення у підкупі виборців.

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Республіка подала цю заяву після теледебатів за участі прем'єра Нікола Пашиняна, під час яких той згадав про звинувачення на адресу Сильної Вірменії, але заявив, що його політсила не буде звертатися до ЦВК, щоб не давати підґрунтя твердженням, що вона робить це через страх поразки на виборах. Прем'єр додав, що до ЦВК може звернутися партія Республіка.

Вранці 6 червня стало відомо про арешт шести кандидатів у парламент від Сильної Вірменії. Їх, зокрема, обвинувачують у відмиванні грошей та перешкоджанні або примушуванні до проведення зібрання чи участі в ньому.

Втручання Кремля у парламентські вибори у Вірменії — головне

Парламентські вибори у Вірменії мають відбутись 7 червня. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що перед ними Російська Федерація суттєво активізувала комплексний політичний, інформаційний та економічний тиск на Єреван.

Головною метою Кремля є повне усунення від влади чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через його електоральну поразку.

Російська стратегія втручання у виборчий процес, як пише СЗР, безпосередньо координується через управління з питань стратегічного співробітництва і партнерства адміністрації президента РФ.

Основним важелем впливу традиційно став економічний шантаж. Наприкінці травня Москва запровадила суворі обмеження на імпорт вірменських товарів, зокрема під удар потрапили овочі, квіти, мінеральна вода, а також коньяк і вина окремих виробників. Російська сторона формально пояснює ці кроки фітосанітарними порушеннями, проте на практиці використовує торгівлю як інструмент політичного тиску.

Паралельно Кремль акумулює сили місцевої п’ятої колони, просуваючи через свої медіаресурси опозиційні проєкти, такі як партія Сильна Вірменія Самвела Карапетяна, блок Вірменія Роберта Кочаряна, Успішна Вірменія Гагіка Царукяна та структури Армана Татояна.

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Для штучної зміни результатів голосування Росія розробляла план примусової електоральної мобілізації вірменської діаспори. Опрацьовувалася можливість організованого масового відправлення до Вірменії громадян вірменського походження, які проживають у РФ, для участі в голосуванні. Потенційний масштаб цієї операції оцінюється у 100 тисяч додаткових виборців, а її бюджет становить близько 50 мільйонів доларів США.