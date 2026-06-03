У Британії правопопулісти з партії Reform UK знімають українські прапори з офіційних будівель

За словами депутатів від партії Reform UK, зняття українського прапора з адміністрації графства Норфолк, є «частиною нової політики» (Фото: Ian Mackie/Norfolk County Council)

В англійському графстві Норфолк з будівлі адміністрації зняли український прапор, який перебував там із 2022-го . Теперішнє її керівництво, яке представляє правопопулістів із партії Reform UK, стверджує, що це «нова політика».

Про це 3 червня повідомляє британська медіакорпорація ВВС.

У раді Норфолка заявляють, що це є частиною нової політики щодо прапорів.

Як повідомив Девід Бік — лідер фракції партії Reform UK у раді графства Норфолк, зняття українського прапора — «частина нової політики щодо прапорів».

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За його словами, «цілком доречно», якщо над будівлею адміністрації в Норвічі майорітимуть тільки національні та місцеві британські прапори.

Ба більше, підняття «веселкових» прапорів (які в червні зазвичай підіймають над іншими муніципальними будівлями в окрузі Норфолк з нагоди місяця Прайда), тепер також скасовано.

«Рішення ухвалили після того, як інші органи влади під керівництвом партії Reform, зокрема ради графств Саффолк та Ессекс, також зняли українські прапори.Синьо-жовтий стяг із 2022 року майорів на багатьох громадських будівлях у Британії», — пише ВВС.

За словами Біка, нова політика спрямована на те, щоб головна адміністративна будівля представляла жителів Норфолка.

«Зняття українського прапора не слід трактувати як будь-яке зменшення підтримки українського народу. Норфолк прийняв і підтримав людей, які були змушені покинути свої будинки через війну, і ця підтримка залишається незмінною», — заявив він.

Наразі український прапор замінено прапором ради графства Норфолк, який наразі майорить на даху будівлі на вулиці Мартіньо-Лейн разом із прапором Великої Британії, прапором Святого Георгія і прапором графства Норфолк.

Як пише ВВС, незадовго до зняття прапора посол України у Великій Британії Валерій Залужний написав Біку листа, в якому подякував раді графства за підтримку українського народу. Він також закликав до подальшої співпраці та підтримки офіційного Києва.

«У ці похмурі та складні для моєї країни часи ця підтримка має для нас величезне значення», — писав Залужний.

Бік у відповідь поінформував посла України про намір ради зняти український прапор цього тижня.

Кей Мейсон Білліг — лідерка фракції консерваторів у раді графства та колишня її очільниця, розкритикувала цей крок нової адміністрації.

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«Це прояв неповаги до народу України. Ми вирішили продемонструвати з ними солідарність і прийняли досить багато біженців. Ми намагаємося показати їм, що підтримуємо їх. Зняти український прапор — це підлий вчинок», — заявила вона.

Як пише ВВС, з початку повномасштабного вторгнення РФ до Великої Британії прибули близько 234 тисяч людей з України. Конкретно у графстві Норфолк 950 сімей прийняли понад 2 тисячі біженців.

За словами Білліг, якщо партія Reform UK хоче стати на бік диктатора РФ Володимира Путіна, то цим [зняттям українського прапора — ред.] «посилає сигнал усім жителям Норфолка».

«Піднімати прапор України нічого не коштує. Це ляпас для українців. Адміністрація від Reform має зосередитися на дійсно важливих питаннях для Норфолка», — сказала вона.

Лідер фракції«зелених» у Раді графства Норфолк Максін Вебб, також розкритикувала рішення нової адміністрації.

«Кілька днів тому керівництво Reform заявляло про пріоритет ефективного використання коштів, практичних результатів і зміцнення сервісів та засуджувало показну „сигнальну“ політику, а натомість тепер вони зосереджуються на прапорах», — сказала вона.

При цьому, як підкреслила Вебб, що Велика Британія «голосно і відкрито підтримує народ України».

Як вважає лідер фракції «зелених», такі дії щодо прапорів, продиктовані лідером партії Reform UK Найджелом Фараджем, «свідомо спрямовані на поділ британських громад».

8 травня стало відомо, що правляча Лейбористська партія на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером програла на місцевих виборах у Великобританії, які відбулися 7 травня.

Як повідомляло агентство Reuters, на місцевих виборах перемогла популістська партія Реформи Великої Британії Найджела Фараджа, яка отримала понад 300 депутатських місць.

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Лейбористська партія втратила значну частину підтримки в районах, де були опубліковані попередні результати, зокрема в «традиційних опорних пунктах» колишніх промислових регіонів центральної та північної Англії, а також у деяких районах Лондона.

Вибори до 136 місцевих рад Англії, а також до регіональних парламентів Шотландії та Уельсу, стали найбільш «значущим випробуванням» перед загальними виборами, що відбудуться 2029 року, підсумували в агентстві.

15 травня в місті Челмсфорд із фасаду будівлі Ради графства Ессекс (Англія, Велика Британія) за вказівкою членів новообраної адміністрації, які представляють правопопулістську партію Reform UK, зняли український прапор. Замість нього на будівлі вивішено ще один прапор Сполученого Королівства.

16 травня Reform UK Найджел Фарадж заявив, що його «партія підтримує український народ», але виступає проти підняття іноземних прапорів над державними будівлями.

«Ми, звісно, підтримуємо народ України, але за правління партії Reform UK над нашими державними будівлями не будуть майоріти іноземні прапори», — написав він у соцмережах.