Мільйони британців голосують сьогодні на місцевих та регіональних виборах, які, як очікується, завдадуть нищівного удару по Лейбористській партії прем'єр-міністра Кіра Стармера та знову піднімуть питання про його здатність керувати країною, повідомляє Reuters .

Зазначається, що вибори майже 5000 депутатів місцевих рад в Англії, а також вибори до парламентів Шотландії та Уельсу можуть ознаменувати початок кінця традиційної двопартійної системи Британії, якщо виборці віддадуть перевагу популістським та націоналістичним партіям замість колись домінуючих лейбористів та консерваторів.

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Виборчі дільниці відкрилися о 7-й ранку і закриються о 21:00 за Гринвічем (00:00 за київським часом) Деякі місцеві органи влади підраховуватимуть голоси вночі, проте більшість результатів оголосять в другій половині дня у п’ятницю, 8 травня.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Опитування свідчать, що великий успіх матиме правопопулістська партія Reform UK ідейного натхненника Brexit Найджела Фараджа. Також вона може стати головною опозицією в Шотландії та Уельсі.

З лівого флангу конкуренцію складають Зелені, які загрожують позиціям лейбористів у їхніх опорних пунктах у Лондоні та інших великих центрах, додає Reuters.

Лідер партії Reform UK Найджел Фарадж / Фото: REUTERS

Лідер партії Плайд Кемри, яка виступає за незалежність Уельсу від Великої Британії / Фото: REUTERS

Перспектива втрати величезної кількості місць у місцевих радах Англії, кінець домінування в асамблеї валлійського Сенедду та можливе третє місце у шотландському парламенті означають, що Стармер, імовірно, знову опиниться під тиском з вимогою піти у відставку або принаймні визначити графік свого відходу з посади.

Фото: REUTERS

Прем'єр-міністр Кір Стармер та його дружина Вікторія на виборчій дільниці / Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

AP пише, що популярність Стармера різко впала після низки прорахунків з моменту його вступу на посаду у липні 2024 року. Його уряд намагається забезпечити обіцяне економічне зростання, відновити занедбану систему державних послуг та пом’якшити кризу вартості життя — завдання, що значно ускладнилися через американо-ізраїльську війну з Іраном, яка перекрила поставки нафти через Ормузьку протоку.

Серед факторів, які вдарили по рейтингу лейбористів у Британії ЗМІ називають також нещодавній резонанс довкола Пітера Мандельсона, посла Великої Британії у США, якого могли призначити попри обізнаність щодо його близьких стосунків з Джеффрі Епштейном.