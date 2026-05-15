В Англії в графстві Ессекс правопопулісти, які перемогли на місцевих виборах, зняли прапор України біля адміністрації

Український прапор був вивішений біля будівлі Ради в Ессексі з березня 2022 року — через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну (Фото: Joleńka / pixabay)

Про це 15 травня повідомляє британська медіакорпорація ВВС.

Український прапор був вивішений біля будівлі Ради в Ессексі з березня 2022 року — через кілька тижнів після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

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Тепер замість нього на будівлі вивішено ще один прапор Сполученого Королівства.

Керівник Ради Пітер Гарріс назвав усе це «гордим моментом», однак лідер опозиції, депутат від Консервативної партії Лі Скотт попередив, що це «може сприяти прокремлівській політиці на місцевому рівні».

«Ситуація з прапором стала останнім із серії перших кроків партії Reform UK, яка після виборів 7 травня поклала край 25-річному правлінню консерваторів у місцевих органах влади. Партія, зокрема, вже оголосила про плани скасувати плату за бронювання в бібліотеках і пригрозила судовими позовами, щоб зупинити реорганізацію місцевого самоврядування», — пише BBC.

Причому раніше в Reform UK обіцяли вивішувати над будівлями підконтрольних їй місцевих рад тільки прапори Великої Британії, прапори графств або прапори різних родів британських Збройних сил.

«Заміна прапора України не применшує підтримки і щедрості, які жителі Ессекса виявляють до народу України з 2022 року, і я знаю, що це буде тривати», — стверджує Фарріс.

Як заявив прессекретар Ради, перед тим, як знайти прапору нове місце, буде проведено переговори з українською громадою графства Ессекс.

Однак Скотт у відповідь сказав, що зняття українського прапора «вкрай розчарувало», надіслало громадськості «неправильний сигнал», і стало «показушним жестом».

«Якщо Ессекс відвернеться від видимого символу солідарності, це створює ризик впровадження мови та інстинктів прокремлівської політики в наше графство саме в той момент, коли наші союзники по всій Європі продовжують твердо підтримувати Україну», — підсумував він.

8 травня стало відомо, що правляча Лейбористська партія на чолі з прем'єр-міністром Кіром Стармером програла на місцевих виборах у Великій Британії, які відбулися 7 травня.

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Як повідомляло агентство Reuters, на місцевих виборах перемогла популістська партія Реформи Великої Британії Найджела Фараджа, яка отримала понад 300 депутатських місць.

Лейбористська партія втратила значну частину підтримки в районах, де були опубліковані попередні результати, зокрема в «традиційних опорних пунктах» колишніх промислових регіонів центральної та північної Англії, а також у деяких районах Лондона.

Вибори до 136 місцевих рад Англії, а також до регіональних парламентів Шотландії та Уельсу, стали найбільш «значущим випробуванням» перед загальними виборами, що відбудуться 2029 року, підсумували в агентстві.