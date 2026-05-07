Екзистенційний виклик для Кіра Стармера. Що можуть змінити сьогоднішні місцеві вибори в Британії, результат яких обіцяє стати історичним

У четвер, 7 травня, в Британії відбудуться надважливі місцеві вибори, результат яких може стати ударом не лише для лейбористського уряду Кіра Стармера , але й для традиційного балансу двох партій, на якому десятиліттями базувалася політична система країни.

7 травня вибори пройдуть в Англії, де голосуватимуть за мерів і членів місцевих рад, а також у Шотландії та Уельсі, де переобиратимуть місцеві парламенти. В Англії у 136 органах влади кандидати претендують на 5013 місць на рівні міст і графств, серед них шість виборів мера. У виборах можуть взяти участь близько 30 млн британців.

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З цих 5013 місць Лейбористська партія намагатиметься зберегти 2557 позицій, Консервативна партія — 1362, Ліберально-демократична партія — 684, тоді як інші партії досі мали 410 місць.

Це перші масштабні вибори відтоді, як два роки тому Британію очолив лейбористський уряд Кіра Стармера. Як нагадує The Guardian, сьогоднішнє голосування може стати «величезним тестом» для ключових політичних партій Британії, та «екзистенційним» — для Стармера в ролі прем'єр-міністра та очільника Лейбористської партії.

Його політсила ризикує втратити понад 1800 місць у місцевих органах влади — тобто майже три чверті з тих, які лейбористи намагаються відстояти. Суттєві втрати позицій прогнозують і для Консервативної партії.

Раніше саме лейбористи ділили з консерваторами британський політичний олімп. Однак 7 травня низка інших партій можуть кинути виклик цій системі і здобути історично велику кількість місць на локальних виборах. Фаворити серед таких політсил — правопопулістстька партія Reform UK Найджела Фараджа, одіозного євроскептика та борця з мігрантами, яка замагатиметься за голоси консерваторів, а також Партія зелених Зака ​​Поланскі, яка бореться здебільшого за електорат лейбористів.

Найпоказовішою для цих виборів може стати ситуація в Лондоні, нагадує ВВС. У британській столиці переобиратимуть ради усіх 32 районів міста. Нині у 21 з них більшість має Лейбористська партія, однак вона може втратити значну частину цього контролю і зберегти більшість лише в 15 районах, відповідно до прогнозу соціологів YouGov. Це було б найгіршим результат для лейбористів у Лондоні з 1982 року, коли за часів правління консерваторки Маргарет Тетчер її супротивники лейбористи контролювали лише 12 районів британської столиці, нагадує The Independent. Натомість, за даними YouGov, тепер Reform UK може завоювати більшість у трьох районах Лондона, а «зелені» — в чотирьох, що було б історичним максимумом для обох партій.

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Досі найгіршим загальнонаціонльним результатом лейбористів на місцевих виборах був 2009-й рік. Тоді вони мали приблизно 20% місць на місцевому рівні (порівняно з 38% в 2004 році). Після виборів 7 травня 2026 року цей показник може погіршитися до 19%.

Результати виборів в національні парламенти Шотландії та Уельсу також обіцяють стати історичним. Після створення уельського парламенту в 1999 році у ньому завжди домінували лейбористи, однак тепер вони претендують лише на третє місце. Тоді як битву за першість вестимуть праві популісти з Reform UK та валлійська лівоцентрична націоналістична партія Plaid Cymru (Партія Уельсу), яка раніше виступала за незалежність Уельсу від Британії та членство у ЄС. Крім того, після цих виборів кількість місць у парламенті Уельсу буде збільшено з 60 до 96.

Натомість у парламенті Шотландії місцева Шотландська національна партія, як очікується, збереже більшість, яку утримує з 2007 року. Однак Reform UK може збільшити кількість місць з 1 до 20, що зробило б партію Фараджа другою за популярністю в шотландському парламенті.

Серед факторів, які вдарили по рейтингу лейбористів у Британії - економічні виклики та нещодавній резонанс довкола Пітера Мандельсона, посла Великої Британії у США, якого могли призначити попри обізнаність щодо його близьких стосунків з Джеффрі Епштейном.