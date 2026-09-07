Проросійська АдН перемогла на виборах у Саксонії-Ангальт, але не здобула більшість у парламенті

На виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт , згідно з попередніми офіційними результатами, впевнену перемогу із 43,8% голосів здобула ультраправа проросійська партія Альтернатива для Німеччини, але не здобула більшість у парламенті, пише DW .

Кандидатом партії на посаду прем'єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд. Голова АдН Тіно Хрупалла вже оголосив, що Зігмунд висуне свою кандидатуру.

Християнсько-демократичний союз (ХДС), членом якого є чинний прем'єр-міністр землі Свен Шульце, набрав 17,2% голосів — майже вдвічі менше, ніж на попередніх виборах. Ліва партія отримала 8,6%, Союз 90 / Зелені — 8,9%, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — 9,3%. До земельного парламенту також пройшов Союз Сари Вагенкнехт (ССВ), який набрав 5,3%. Саме з цією політичною силою АдН може сформувати коаліцію. Вільна демократична партія (ВДП) та інші партії не змогли подолати п’ятивідсотковий бар'єр. Явка на виборах становила 77,8%.

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Згідно з результатами, 83 депутатські місця в Саксонії-Ангальт розподілилися так: АдН отримає 39 мандатів, ХДС — 15, Ліва партія, Союз 90/зелені та СДПН — по вісім місць, ССВ — пʼять.

Для більшості і формування одноосібного уряду та призначення свого регіонального прем'єра АдН потрібно було 42 мандати.

Фото: Скриншот / DW

Альтернативі для Німеччини не вдалося отримати абсолютну більшість, що вона називала ключовою умовою приходу до влади, оскільки проти створення коаліції з іншою партією.

ХДС та всі інші основні партії також відмовилися створювати коаліцію з Альтернативою для Німеччини в уряді. Німецька розвідувальна служба класифікувала Альтернативу для Німеччини у Саксонії-Ангальт як «правоекстремістську».

З 2,1 мільйона населення цієї землі право голосу мають 1,7 мільйона людей. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом і закрилися о 18:00 6 вересня, тоді ж були опубліковані результати екзитполу.

АдН набрала більше голосів, ніж прогнозувалось, але, схоже, не досягла мети свого головного кандидата, Ульріха Зігмунда — отримати 45% голосів або більше. Зігмунд постійно заявляв, що відмовиться обійняти посаду прем'єр-міністра землі, якщо його партія не отримає абсолютної більшості.