Проросійська АдН перемогла на виборах у Саксонії-Ангальт, але не здобула більшість у парламенті
На виборах у Саксонії-Ангальт перемогла АдН (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)
На виборах до земельного парламенту східнонімецької федеральної землі Саксонія-Ангальт, згідно з попередніми офіційними результатами, впевнену перемогу із 43,8% голосів здобула ультраправа проросійська партія Альтернатива для Німеччини, але не здобула більшість у парламенті, пише DW.
Кандидатом партії на посаду прем'єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд. Голова АдН Тіно Хрупалла вже оголосив, що Зігмунд висуне свою кандидатуру.
Християнсько-демократичний союз (ХДС), членом якого є чинний прем'єр-міністр землі Свен Шульце, набрав 17,2% голосів — майже вдвічі менше, ніж на попередніх виборах. Ліва партія отримала 8,6%, Союз 90 / Зелені — 8,9%, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) — 9,3%. До земельного парламенту також пройшов Союз Сари Вагенкнехт (ССВ), який набрав 5,3%. Саме з цією політичною силою АдН може сформувати коаліцію. Вільна демократична партія (ВДП) та інші партії не змогли подолати п’ятивідсотковий бар'єр. Явка на виборах становила 77,8%.
Згідно з результатами, 83 депутатські місця в Саксонії-Ангальт розподілилися так: АдН отримає 39 мандатів, ХДС — 15, Ліва партія, Союз 90/зелені та СДПН — по вісім місць, ССВ — пʼять.
Для більшості і формування одноосібного уряду та призначення свого регіонального прем'єра АдН потрібно було 42 мандати.
Альтернативі для Німеччини не вдалося отримати абсолютну більшість, що вона називала ключовою умовою приходу до влади, оскільки проти створення коаліції з іншою партією.
ХДС та всі інші основні партії також відмовилися створювати коаліцію з Альтернативою для Німеччини в уряді. Німецька розвідувальна служба класифікувала Альтернативу для Німеччини у Саксонії-Ангальт як «правоекстремістську».
З 2,1 мільйона населення цієї землі право голосу мають 1,7 мільйона людей. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом і закрилися о 18:00 6 вересня, тоді ж були опубліковані результати екзитполу.
АдН набрала більше голосів, ніж прогнозувалось, але, схоже, не досягла мети свого головного кандидата, Ульріха Зігмунда — отримати 45% голосів або більше. Зігмунд постійно заявляв, що відмовиться обійняти посаду прем'єр-міністра землі, якщо його партія не отримає абсолютної більшості.